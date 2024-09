Barcelona multará quien no limpie la orina de sus perros

Se calcula que en Barcelona hay unos 180.000 perros, una cifra que desde hace ya dos años supera a la de los niños entre 0 y 12 años. Para adaptarse a esta nueva realidad, la ciudad ya ha puesto en marcha medidas como las zonas dedicadas al paseo de los canes.

La ciudad ya sanciona con una multa de hasta 300 euros a los propietarios que no recojan las heces de sus perros. Sin embargo, parece que la cosa no se quedará ahí, ya que ahora Barcelona estudia también sancionar a todos aquellos que no limpien la orina de sus mascotas.

Así lo anunció el Ayuntamiento de Barcelona esta semana, que se trata de una de las medidas estrella de la nueva ordenanza de civismo de la ciudad. Según avanzó el periódico La Vanguardia, esta nueva ordenanza podría entrar en vigor durante el primer trimestre del próximo 2025, aunque todavía no hay fecha concreta.

De hecho, la medida sobre la limpieza de los pipis de los perros ha sido una de las más apoyadas en el proceso participativo para reformar la ordenanza de civismo de 2005. La petición de limpiar los orines de los canes es una de las más reclamadas al Consistorio por parte de los vecinos, que están «cansados de los malos olores».

Entre las diez propuestas con más apoyo de las 570 propuestas recogidas entre febrero y julio de 2024, tres de ellas estaban relacionadas con los pipis de los animales en la vía pública.

Sin embargo, todavía se desconocen los detalles de la nueva normativa cívica. Entre las propuestas aceptadas, destaca la obligatoriedad de llevar una botella con agua o líquido desinfectante para limpiar la orina (para evitar los malos olores y otras consecuencias). También la prohibición de que los perros orinen en parterres, esquinas de edificios, aceras o farolas.

La previsión es que todo ello se incluya en una campaña informativa por parte del Ayuntamiento, que también informará de las sanciones para quien no cumplan la normativa. No obstante, el factor sancionable todavía no se ha concretado.

El objetivo de la propuesta es «mejorar la convivencia entre los animales y los ciudadanos en el espacio público» y mantener la pulcritud y el civismo de las calles de la ciudad.

Pero esta no es la primera medida de este Ayuntamiento relacionada con el paseo de los perros, ya que Barcelona puso en marcha el pasado diciembre una normativa que multa a todo aquel que lleve a su perro sin atar fuera de las zonas autorizadas.

En concreto, la capital catalana cuenta con 109 zonas en las que los canes pueden pasear, correr y jugar libremente durante unas franjas horarias específicas. Además, la ciudad también cuenta con 116 pipicanes repartidos por los distritos. Esta medida, sin embargo no fue recibida de la mejor manera por los propietarios de los animales, sobre todo, debido a la limitación horaria. Las entidades animalistas se quejan de que son insuficientes y en horas intempestivas, y reclaman más zonas de recreo de 24 horas.

El gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni espera aprobar la nueva ordenanza de civismo en un pleno municipal y que entre en vigor antes del verano que viene. Otras cuestiones que destacan de esta nueva ordenanza son las relacionadas con el uso de patinetes, el aparcamiento de motos en zonas peatonales y la proliferación de terrazas.