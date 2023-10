Carta a Don Pedro Sánchez

Distinguido Sr. Presidente (de momento en funciones):

Me dirijo a usted en nombre propio y creo en nombre de muchos de los llamados constitucionalistas en Cataluña, ante todo para aclararle que nosotros somos personas normales, lo digo no porque usted nos considere de otra manera, sino sencillamente que no nos considera, porque cuando usted se refiere a los catalanes parece hacerlo sólo a aquellos que son independentistas.

Quizás no sea así y yo estoy equivocado, pero comprenda que se nos hace muy difícil entender por ejemplo que usted no haga nada para que se cumplan sentencias como las del 25% de las clases en castellano o que nos cueste entender que usted considerase lo que pase aquí como una rebelión, dijese que jamás pactaría con ellos y por supuesto que de amnistía nada y ahora os diga todo lo contrario.

Vaya por delante que pese a ser jurista no me meto en vericuetos jurídicos como si lo he hecho en otros foros, al fin y al cabo ya bastante le han metido a usted quienes elaboraron la ley del «sí es sí» o quienes le dijeron que con la reforma de la malversación todo se arreglaba. Bastante preocupación debe tener por si lo que usted acaba aprobando es como en otras ocasiones una chapuza y que le acabe saliendo una vez más el tiro por la culata.

De todas formas no le niego su capacidad para reaccionar y acabar convenciendo al personal de que todo esto acabará como una película de Walt Disney.

Pero puede usted creerme, trata con gente insaciable en su afán de imponernos su independencia, en su afán de cargarse el Poder Judicial, de humillar al Estado y convencidos que nosotros, los que aquí no pensamos como ellos, somos ciudadanos de segunda, eso si es que nos consideran ciudadanos.

Tal vez no haya considerado que su problema no es solo con ellos, sino, y tal vez, principalmente nosotros, porque no estamos dispuestos a ser el precio a pagar por su mantenimiento en el poder, porque no estamos dispuestos a ser ciudadanos de segunda, y sobre todo porque por si no lo sabe no estamos dispuestos dejar de seguir siendo españoles, aunque tengamos que montar un butifarrendum en Tabarnia donde no nos hace falta la amnistía porque no somos delincuentes.