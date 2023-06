Las cinco ciudades de España que permiten el topless en las piscinas municipales

Un verano más, el debate del topless en las piscinas vuelve a estar sobre la mesa. No existe ninguna normativa municipal que prohíba esta práctica en las piscinas municipales de Barcelona sino que cada centro lo regula en el reglamento interno propio. No obstante, la polémica generada al respecto en 2018 hizo que el Ayuntamiento lo permitiera específicamente. Un año antes ya lo había hecho Bilbao y poco después se sumaron Valencia, Zaragoza y Sevilla.

Por aquel entonces, la entidad Mugrons Lliures (Pezones Libres) presentó una queja en la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento por la falta de unidad de criterios. Y recibieron como respuesta un informe que argumentaba que "el hecho de imponer unas normas de vestimenta específica para las mujeres supone una restricción de su libertad de elección y una discriminación por motivos de género". Por ello, concluye que debe garantizarse que no se prohíba el topless en las piscinas municipales.

El Institut Barcelona Esports hizo llegar el informe de la oficina municipal a los centros deportivos municipales y pide que se levanten las restricciones que había en algunos espacios. La entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, recordó que "la norma es muy clara, que el topless está permitido en la ciudad de Barcelona" y que esperamos hacer cumplir esto y no tener que recurrir a sanciones."

La Generalitat decidió ir un paso más allá y poco después aprobó una ley al respecto que afecta a toda Cataluña. Pero, como cada verano, vuelve la polémica y la conselleria de Igualdad y Feminismos ha enviado comunicaciones a todos los ayuntamientos para recordarles que está permitido realizar topless en las piscinas municipales. En la carta se recuerda la Ley 19/2020 de igualdad de trato y no discriminación, en la que se recoge que es discriminación prohibir a las mujeres hacer topless o amamantar a un niño en la piscina. También se hace referencia a que no se puede limitar a ninguna mujer el uso de un traje de baño que tape más partes de su cuerpo, como el traje de baño integral.

La normativa

En concreto, la normativa de la Generalitat detalla que prohibir a las mujeres ir con el torso desnudo o dar el pecho, así como el uso de trajes de baño largos, son acciones que excluyen a una parte de la población del acceso a determinados servicios y vulneran la libre elección de cada persona sobre su cuerpo.

En cambio, la ley sí dice que lo que debe respetarse es la condición imprescindible de que el traje de baño sea adecuado para la actividad acuática, que garantice la higiene personal y la salud pública y que cubra los genitales de la persona.

Aparte, la comunicación de la Generalitat recuerda que no se puede impedir la entrada en las piscinas a ningún colectivo por su origen o etnia, como grupos de jóvenes racializados o familias gitanas.