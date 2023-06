Colau condiciona su continuidad en Barcelona a la formación de un tripartito tras las elecciones

alcaldesa, Ada Colau, que cedió sus votos al socialista, ha roto su silencio. Con ese gesto, más los votos del PP, otorgaron al PSC mayoría absoluta. En una entrevista en TV3, la exalcaldesa ha afirmado que, aunque votaron "con la nariz tapada", la ciudad "gana la oportunidad de un gobierno de izquierdas" y asegura que continuarán haciendo todo lo posible por conseguirlo. No obstante, Colau ha reconocido que condiciona su continuidad en el Ayuntamiento a la formación de un tripartito con ERC y el PSC tras las elecciones generales del 23 de julio. “Si en unos meses no hemos conseguido ponernos de acuerdo, me replantearé qué hago con mi vida”, ha apuntado.

Colau ha advertido que "con Trias no sólo venía Junts, venía la antigua Convergència" y que sabe lo que hizo la antigua Convergència en Barcelona. “Yo no quiero esto. Mi obligación es defenderlo”. Por eso, asegura que los comunes tomaron la decisión de forma racional y pensando en el futuro: "Es imposible gobernar con 10 concejales", afirma. “Con un PSC en minoría, que no pudo sostenerse en el tiempo, existe una oportunidad. Collboni tendrá que liderar y tendrá que sentarse”.

Colau también ha explicado que después del 28-M, con el que primero habló fue con Ernest Maragall, y lamenta que los republicanos optaran por un acuerdo con Trias. Ahora bien, cree que el entendimiento a tres bandas (ERC, PSC y comunes), todavía es posible, aunque habrá que esperar después de las elecciones generales. La exalcaldesa entiende que ahora ERC está dolida, pero afirma: “No tiene sentido que todo lo que han estado haciendo cuatro años con nosotros no puedan hacerlo desde dentro del gobierno. Yo les invitaré a que lo hagan”.

Colau ha relatado que "no existió ninguna llamada, ninguna negociación paralela oculta, absolutamente nada" durante las negociaciones para investir a un alcalde de Barcelona y ha dicho que no habló con dirigentes de partidos sobre ello. Ha lamentado no haber celebrado una reunión conjunta con Collboni y el candidato republicano, Ernest Maragall, para plantear el gobierno a tres que defiende: "Reconozco mi fracaso". Ha dicho que lo intentó "hasta el mismo día de la investidura" y ha valorado que Collboni falló en el liderazgo de las conversaciones.