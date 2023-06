El PP impide que el independentismo consiga Barcelona: Collboni (PSC), nuevo alcalde

Se confirmó el giro de guion a última hora en Barcelona: el PSC de Jaume Collboni recupera la alcaldía de la capital catalana 12 años despuéscon los votos del partido de Ada Colau y del PP. Unos apoyos para la investidura que llevan a los socialistas a lograr su botín más preciado, aunque empujan a Collboni a gobernar en minoría y a tener que lograr acuerdos a lo largo de la legislatura.

En concreto, la candidatura socialista ha obtenido 23 apoyos -los 10 del PSC, los 9 de los Comunes y los 4 del PP- por los 16 de Trias, con Junts y ERC.

La capital catalana era la joya de la Corona para el PSC y también para el PSOE, la plaza a conquistar para afrontar con mejores perspectivas la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Y los socialistas han logrado in extremis la vara de mando con Jaume Collboni y gracias a los votos de los Comunes -facción integrada dentro de Sumar, de Yolanda Díaz- y del PP, una decisión que se ha materializado en el último minuto.

La formación de Colau anuncia además que no entrará en el gobierno del PSC y que pasan a "hacer oposición". "Barcelona en Comú sólo formará parte de un gobierno en la ciudad de Barcelona si puede sumar con las otras dos fuerzas progresistas -PSC y ERC- y desde la oposición hará todo lo necesario para conseguirlo", señala el texto difundido por los Comunes.

El partido de Colau ha asegurado en el mismo comunicado que la decisión de investir a Collboni alcalde se ha tomado "sin ningún pacto previo con el PSC y en ningún caso con el PP".

Por su parte, el PP de Daniel Sirera ha dado los últimos votos necesarios a Jaume Collboni (PSC) al lograr sus dos máximos objetivos: evitar que Junts -el partido de Carles Puigdemont y Xavier Trias- gobierne la ciudad y levante aquí el frente común independentista de Pere Aragonès; y conseguir que ni Colau ni los Comunes estén en el equipo de gobierno municipal. Es decir, ha dado carpetazo a la gestión de la ya exalcaldesa de Barcelona y ha posibilitado la investidura del candidato del PSC para evitar otro órdago independentista.

En cambio, el independentismo vuelve a quedarse sin la alcaldía de Barcelona cuatro años después tras un histórico movimiento que sitúa al PSC de Jaume Collboni al frente de la ciudad. Además, Trias ha anunciado que deja la política a sus 76 años, tras un duro discurso en el que ha cargado contra los socialistas, BComú y el PP: "Con la edad que tengo, 76 años, me da igual no haber sido escogido, ¡que os den a todos! Pero me iré a casa con la conciencia tranquila, no como otros. Lo habéis hecho mal".