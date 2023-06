Colau asume su derrota: “No volveré a presidir el pleno de Barcelona”

El Ayuntamiento de Barcelona ha celebrado este miércoles un pleno para despedir a 22 concejales que no continuarán. La sesión ha servido para cerrar el mandato 2019-2023 tres días antes del pleno de investidura del nuevo alcalde, con Xavier Trias (Junts) como candidato, de momento, con más opciones. Si no hay giros de guión, éste ha sido el último pleno de Ada Colau como alcaldesa, al día siguiente de proponer una alcaldía compartida a Jaume Collboni (PSC) y Ernest Maragall (ERC), oferta que no ha prosperado.

Como clausura del mandato, ha tomado la palabra la alcaldesa en funciones, Ada Colau. Ha subrayado el buen tono y la colaboración en el pleno, “que han destacado en positivo respecto a otras instituciones. Se ha hecho humanización de la política en ese plenario”. La alcaldesa ha felicitado el humor y la emoción que ha habido durante el mandato. "A pesar de las dificultades, este plenario se ha esforzado y me lo ha puesto fácil", aunque ha reconocido que en el primer mandato no fue tan sencillo. Y ha remachado: “Está por ver quién será el alcalde el sábado o los próximos meses, pero seguro que yo no volveré a presidir el pleno durante los próximo cuatro años y me quiero despedir”. Colau se ha sumado a los agradecimientos al personal municipal del Ayuntamiento y al recuerdo de la concejala de ERC Marina Gassol, que murió en marzo "seguramente una de las cosas más duras de los últimos 4 años", ha dicho.

En el pleno han dicho adiós concejales veteranos como Montserrat Ballarín (PSC) y Ferran Mascarell (Juntos), que lo han sido cuatro y tres mandatos respectivamente, y nombres que han estado en los dos gobiernos de Colau como Laura Pérez y Eloi Badia (BComú) . También ha sido la última sesión para los comunes Jordi Rabassa y Pau González, que, a pesar de ir a la lista de Colau, no han entrado. Lo mismo ocurre con Xavier Marcé y Joan Ramon Riera, del PSC, que han quedado fuera.

La sesión ha servido para despedir a todo el grupo de Ciutadans y también al de Valents, partidos que han quedado sin representación en el Ayuntamiento después de las elecciones municipales del 28 de mayo. Han realizado la última intervención Paco Sierra (antes en Cs y ahora militante del PP), Noemí Martín y Julia Barea (Cs), y también Eva Parera, Òscar Benítez y la concejala no adscrita Marilén Barceló, que iban los tres en la lista de Valientes.

Además, el pleno fue el último para los dos concejales del PP, Óscar Ramírez (que dejó el partido) e Inma Delgado. En el caso de ERC, ha dicho adiós Montse Benedí (ha sido concejala en los dos últimos mandatos), así como Gemma Sendra, Max Zañartu, Rosa Suriñach y Jordi Fexas. La socialista Núria Carmona, que entró para relevar a Jaume Collboni aunque no se le asignó ningún área de gobierno, también se ha despedido.