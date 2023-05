Terrazas en Barcelona: dos barrios concentran el 30% y cuatro no tienen ninguna

Barcelona está en la recta final para consolidar las terrazas ampliadas durante la pandemia y despedirse de los bloques de hormigón provisionales (conocidos como New Jersey). Se consolidarán 495 terrazas en calzada, lo que equivale a una de cada tres de las 1.550 que se ampliaron provisionalmente en espacios anteriormente destinados a coches. A falta de un último recuento, esto elevaría el número de terrazas en Barcelona a unas 7.000. Los datos actualizados del Ayuntamiento, del segundo semestre de 2022, sitúan en 6.501 las terrazas de la capital catalana, que suman un total de 30.427 mesas y 116.270 sillas, según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento. Esto significa que hay siete sillas por cada 100 barceloneses. Una de cada tres se concentran en el Eixample (33,7 %), y en concreto en los barrios de la Dreta del Eixample y la Antiga Esquerra del Eixample. En el otro extremo, cuatro barrios de la ciudad no tienen ninguna terraza: la Clota, Torre Baró, el Coll y la Font d'en Fargues.

Además del Eixample, el número de terrazas es especialmente alto en el centro de Barcelona y en el litoral, coincidiendo con los puntos de la ciudad con mayor turismo. De la fachada marítima, sólo se desmarca la Marina del Prat Vermell, el único barrio con salida al mar que tiene pocas mesas y sillas en la vía pública. Sin embargo, hay que tener presente que incluye el Puerto y la Zona Franca. En la misma línea, en las zonas de montaña el número de locales con espacio exterior también es escaso.

Si tenemos en cuenta el número de habitantes existentes en cada territorio, el reparto de terrazas no es proporcional. Destaca un barrio, Can Peguera, en el que no hay ni siquiera una silla por cada 100 habitantes, mientras que en otras zonas tocan casi 25. Destacan la Dreta del Eixample (24,6 sillas/100 habitantes), el Gòtic (20,2) y la Villa Olímpica de Poblenou (19,7).

Los barrios con más sillas de terraza por habitante se concentran en el Eixample, el centro de la ciudad y el litoral. En cambio, las zonas de montaña no son las únicas en las que la ratio es baja: hay 12 barrios con menos de dos sillas por habitante. La mayoría se encuentran en los distritos de Horta-Guinardó (6) y Nou Barris (4), pero también en Gràcia (2).

Sillas por mesa

De media, las terrazas de Barcelona tienen entre cuatro y cinco mesas y casi 18 sillas. Por lo que respecta a la extensión, ocupan una superficie 11,66 metros cuadrados. Sin embargo, el tamaño de las terrazas es muy variable. Las más pequeñas miden 1,2 m² y tienen sólo una mesa y dos sillas. De éstas, hay 54 en toda la ciudad. Por el contrario, hay 10 con más de 100 m². La más grande, y con mucha diferencia, mide 360 m² y tiene 18 mesas y 72 sillas. Está ubicada en Les Corts, en el número 589 de la avenida Diagonal.

Los datos corresponden al segundo semestre de 2022 y se actualizan semestralmente, ya que las licencias tienen una vigencia anual. Por este motivo, las variaciones que se hayan producido en los últimos meses todavía no se reflejan en las cifras oficiales. Además, es importante remarcar que en 2023 la variación también incluirá la consolidación (o no) de las terrazas autorizadas provisionalmente por la pandemia.