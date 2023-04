Colau firma la "paz electoral" con los restauradores tras la guerra de las terrazas

La relación entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Gremio de Restauración ha sido, en los últimos años, un compendio de desencuentros a causa de la guerra de las terrazas. Sin embargo, las campañas electorales resultan un momento propicio para enterrar el hacha de guerra y hacer propósito de enmienda. Pelillos a la mar. Eso es lo que hizo la alcaldesa, quien, tras reunirse con el Gremio y los comerciantes de Barcelona Oberta, aseguró que el conflicto de las terrazas de bares y restaurantes con el vecindario debe resolverse como «un gran pacto de ciudad de convivencia y corresponsabilidad».

Colau señaló que el Ayuntamiento debe facilitar un espacio de encuentro estable entre restauradoras y vecinos, «de pacto y convivencia en positivo», apuntó. La candidata de los comunes reclamó reforzar la función social de la restauración en los barrios, pero también la corresponsabilidad allá donde haya excesos o incumplimientos «con limitaciones para que la convivencia sea posible». «Soy optimista con este segundo paso que debemos dar», explicó la alcaldesa, quien destacó el trabajo conjunto hecho con el sector en momentos de crisis como la pandemia, con la ampliación de terrazas. En cuanto al pequeño comercio, Colau denunció que existen directivas europeas que restringen la capacidad de los ayuntamientos para regular los establecimientos comerciales, y que es necesario ir más allá de los planes de usos. Por eso, apostó por que las ciudades «hagan lobby» para conseguir que den más margen a los municipios para proteger el comercio y la restauración. También felicitó a los comerciantes por la iniciativa de conseguir la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad.

Preguntada por el futuro de la Rambla, Colau aseguró que administrativamente está todo listo para retirar a los pajareros, que este martes presentaron una ILP en el Parlamento. «Pusieron en marcha una estratagema jurídica que les ha dado más tiempo», dijo, y recordó que la justicia ha sentenciado que había que esperar al desenlace de la ILP para ejecutar la orden de retirada. Aparte, ha remarcado que en el próximo mandato agilizarán tanto como puedan la reforma de la Rambla. «La voluntad es que dure lo menos posible», apuntó. Colau coincidió con los restauradores al decir que «los quioscos no pueden ser bares» y ha añadido que deben repensar su actividad. Considera que pueden ser parte de la solución en el creciente reparto de paquetes que existen en la ciudad como puntos de recogida.

El último capítulo del conflicto, las terrazas de la pandemia se saldó con la despedida de los bloques de hormigón provisionales (conocidos como New Jersey) y la consolidación de 495 terrazas en calzada, lo que equivale a una de cada tres de las 1.550 que se ampliaron provisionalmente en espacios anteriormente destinados a coches. De las 495 terrazas en calzada consolidadas, solo la mitad de las solicitudes fueron aceptadas, mientras que 550 no solicitaron la consolidación, 426 solicitudes fueron denegadas y otros 79 restauradores renunciaron más tarde. En abril, se retirarán todos los bloques de hormigón provisionales de la ciudad porque las terrazas que no continuarán habrán sido retiradas por completo y las que se consoliden habrán adoptado las plataformas finales.

Además del adiós a los bloques de hormigón, la eliminación de las más de 1.000 terrazas en calzada permitirá recuperar 510 plazas de aparcamiento de coches, 515 plazas de carga y descarga y 3.750 plazas de aparcamiento de motos. Durante la pandemia, el Ayuntamiento también permitió ampliaciones de terrazas. En total, se realizaron 3.668 ampliaciones, de las cuales 1.131 han sido autorizadas definitivamente.