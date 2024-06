Carrizosa dimite como presidente de Ciudadanos en Cataluña

El presidente y candidato de Ciutadans a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, Carlos Carrizosa, ha anunciado su dimisión esta semana como líder de la formación. Lo ha hecho tras unas elecciones europeas donde los naranja no han obtenido representación y tras unas catalanas, feudo del partido, donde Ciutadans salió del Parlament tras una trayectoria de casi veinte años en la cámara catalana, incluso ganando las elecciones de 2017 de la mano de Inés Arrimadas. Carrizosa ha comunicado, a través de una carta a la militancia, que ya ha notificado su dimisión al Coordinador General en funciones de Secretario, Carlos Pérez-Nievas, para que el Comité Permanente tome las decisiones oportunas respecto a su sucesión en el partido, que tiene intención de seguir adelante y volver a presentarse a las elecciones, algo que puede suceder más pronto que tarde si no se alcanza un acuerdo de investidura antes del 25 de agosto.

Carrizosa ha explicado que los últimos resultados electorales obligan a plantear "reformar profundas" en el partido para seguir dando voz en el futuro al espacio político del centro liberal no nacionalista: "No me desvinculo de CS y seguiré aportando y ayudando con lealtad en lo que se me pida, apoyando como militante a todos aquellos que, de forma generosa y desprendida, quieran impulsar este proyecto único en España", asegura el exdiputado en la carta. Carrizosa ha agradecido, finalmente, el apoyo personal recibido, expresnando su orgullo por haber representado a Ciutadans y afirmando entrar en una nueva etapa personal y profesional en la que mantiene "la misma determinación de ayudar a este partido y a su gente", como lleva haciendo desde 2006.