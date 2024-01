Cataluña batió en 2023 su récord de homicidios

El número de homicidios de 2023 en Cataluña fue de récord, un importante dato que confirma las tendencias al alza de la mayoría de delitos en la comunidad autónoma. Por ejemplo, la inseguridad se consolida como la principal preocupación de los barceloneses, pese a los discursos del alcalde, Jaume Collboni, y del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena.

La cifra de homicidios en 2023 fue de 67, nada menos que 25 más que en el año anterior, indicaron fuentes de la Policía Autonómica. Por lo que parece, muchos están relacionados con el tráfico de drogas.

Tal y como se denunció recientemente, la opacidad del departamento de Interior es notable. Incluso en casos resueltos, se desconoce por ejemplo la nacionalidad o el arma homicida. Es la política de seguridad que adoptó el Govern.

Varios digitales y también LA RAZÓN denunciaron a finales del año pasado que Elena (ERC) se niega a publicar la nacionalidad de los detenidos entre 2017 y 2022 por delitos de agresión sexual, entre los que destacan los relativos a la agresión sexual con penetración, es decir, violación. Ocurre lo mismo con los asesinatos.

Sin embargo, y pese a las alarmantes cifras delictivas, Elena insistió en que Cataluña «es un país seguro a pesar de extrema derecha». La actual Generalitat siempre niega el vínculo entre inseguridad e inmigración ilegal, y acostumbra a culpabilizar a los discursos de PP y Vox de cualquier signo de alarmismo.

Es evidente que Cataluña aumentó la tasa de criminalidad. Durante el primer trimestre de 2023, se registraron 120.516 infracciones penales. En este sentido, los homicidios o asesinados de los delitos elevaron su índice en el mismo periodo de 2022. La criminalidad creció en la comunidad autónoma un 57% más que en el conjunto de España.

Aparte de una mayoría de homicidios en 2023 relacionados con el narcotráfico, hay una quincena que aún no se pudieron resolver. No parece que haya casos de muertes violentas que se desconozcan, por el momento. Si que hay un homicidio en el que no se pudo localizar el cadáver.

Casi la mitad de los homicidios se cometieron con arma blanca -cuchillos, machetes, etc. - y más de una decena, con arma de fuego. También se asesinaron personas a golpes o, en el Alt Camp, por atropello.

La mayoría de las víctimas son hombres, 51, y se asesinaron 16 mujeres. De estos crímenes, catorce fueron entre la pareja, la mayoría, mujeres asesinadas por su pareja, pero también hay tres hombres.

Son un asesinado por su pareja, hombre, en Sant Sadurní d’Anoia –el autor todavía no fue detenido–, otro hombre asesinado también por su pareja, en Sant Andreu de la Barca, y otro muerto por su pareja, mujer, en Sant Adrià de Besòs. En este último caso, la agresora fue detenida; si bien antes intentó engañar a la policía asegurando que dos jóvenes magrebíes los habían asaltado en casa.

En la ciudad de Barcelona se han registrado trece asesinatos este 2023, un dato levemente inferior a la de 2022, donde se asesinaron quince personas. A nivel catalán, sin embargo, los datos son mucho más preocupantes, y en las cuatro provincias. En el año 2022 se asesinaron 42 personas y en el año 2021, también, estaba la inseguridad aparentemente estancada. Las 67 víctimas de este 2023 disparan todos los indicadores, sin que la conselleria de Interior haya anunciado ninguna medida especial para este año, más allá de seguir con el discurso negacionista sobre la inseguridad.

Los últimos diez días del año fueron trágicos y significativos, coincidiendo con las fiestas navideñas. La noche del 23 al 24 de diciembre, en Barcelona, en el barrio del Poble-sec, un hombre entró en el bar Casa Catracha y ejecutó al propietario, un hombre de 32 años. El pistolero, que iba con la cara tapada con un casco y una chaqueta roja, pudo escapar. El autor, según los Mossos, es dominicano, y la víctima, hondureño.

El día 29 de diciembre, en torno a la una del mediodía, una mujer llamó al 112 alertando de que había encontrado el cuerpo sin vida de su compañera de piso, en el distrito de Sant Martí, en Barcelona.

La mujer tenía heridas de arma blanca y estaba en la cama. Hacía dos días que nadie sabía nada. Los Mossos buscan a un hombre, un amigo suyo, marroquí, como ella, con quién los vecinos la habían visto los últimos días.