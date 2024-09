Catalunya Ràdio mantiene en plantilla a un colaborador que se "emociona" con los altercados separatistas contra la policía

El humorista Joel Díaz, colaborador del programa matinal de Catalunya Ràdio, ha dicho que se «emocionó» con los disturbios que «jóvenes» llevaron a cabo en la plaza Urquinaona (Barcelona) en octubre de 2019 tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1 de octubre.

Durante una entrevista con el Diari Ara, Díaz se definió como «independentista» y votante de la CUPy confiesa que se creyó «el 1 de octubre, el dos todavía me lo creí», pero que «la euforia de que somos un pueblo vivo que puede hacer cosas me duró hasta el día tres».

Confesó que en octubre de 2019 «fui un rato» a los disturbios que se produjeron durante varios días en el centro de Barcelona, en la zona de plaza Urquinaona y aseguró que «me emocionó ver a los jóvenes catalanes quemar cosas y tirar piedras a la policía y aprendiendo a hacer pequeñas barricadas. Me parece un síntoma de salud social y estaba emocionado».

Joel Díaz es uno de los cómicos más polémicos del panorama artístico catalán. Cuando presentaba el programa de TV3 ‘Zona Franca’, uno de los colaboradores, Manel Vidal, en un gag insinuó que los dirigentes y votantes socialistas eran nazis. Vidal fue despedido y Díaz, tal y cómo ha reconocido en la entrevista con Om, dimitió en solidaridad con su compañero.

Díaz aseguró que «no presentaría ahora un programa en TV3, porque no me dejarían hacer lo que me gustaría», en una velada referencia a que el actual gobierno socialista de Salvador Illa no se lo permitiría. En ‘La sotana’, el podcast radiofónico de humor dedicado al Barça en el que colabora junto a Manel Vidal y otros humoristas, acostumbran a satirizar al PSC, informa El Catalán.