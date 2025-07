La Chica Bond Caroline Munro protagonizará el Festival B-Retina de Cornellà

Caroline Munro, protagonista de “La espía que me amó”, uno de los títulos de la serie James Bond con Roger Moore en la piel del agente 007, será la estrella indiscutible del festival de cine B-RETINA que se celebrará en Cornellà del 18 al 21 de septiembre en el Auditori Sant Ildefons.

Caroline Munro, uno de los nombres de referencia del cine de género, será la invitada de honor en esta décima edición. Reconocida por ser una estrella del cine de serie B, Munro ha dejado huella en la cultura popular con papeles memorables como la chica Bond en "La espía que me amó" (1977), además de protagonizar títulos de culto como "Maniac" (1980) o “Starcrash” (1978). Será el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas cuando se le hará entrega del Premio Golden Ticket. El acto incluirá la proyección de "The Last Horror Film" (1982), producción ambientada en el Festival de Cannes y en la que Munro comparte metraje con Joe Spinell. La cinta, una mezcla de thriller psicológico y sátira despiadada sobre los excesos de Hollywood, será seguida de un coloquio en el que los fans podrán profundizar en su fascinante legado cinematográfico.

La programación de B-RETINA 10 arrancará el jueves 18 a las 18:30 horas con la película inaugural "Wild Zero" (1999), un delirio cinematográfico japonés que fusiona zombis, rock and roll y extraterrestres de la mano de la legendaria banda punk Guitar Wolf. Considerada un título de culto a nivel internacional, la cinta se ha consolidado como un referente del cine outsider gracias a su energía desbordante y su estética punk.

La Sección Oficial del festival dará continuidad a la velada con "Mundo Mutante" (jueves 18, 21:00h), una obra underground catalana que mezcla ciencia ficción postapocalíptica y humor absurdo con una audacia inusual. Su director, Juan Carlos Gallardo, figura como uno de los cineastas más transgresores del panorama independiente, habiendo conquistado a un público fiel en festivales como la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Cotxeres de Sants o la CutreCon de Madrid.

El viernes 19 llegará el turno de "AJ Goes to the Dog Park" (17:30h), una comedia indie estadounidense escrita y dirigida por Toby Jones—guionista y voz de la aclamada serie animada "Historias Corrientes"—, seguida de "Dude Bro Party Massacre III" (19:30h), una hilarante parodia de slashers que rinde tributo al género con ironía y excesos calculados.

El sábado 20, la oferta incluirá "Chainsaws Were Singing" (16:00h), un musical inspirado en "La Matanza de Texas" que reinventa el clásico con números musicales y una puesta en escena tan grotesca como fascinante. Para cerrar, "1978" (22:00h), una coproducción argentino-neozelandesa de terror sobrenatural que promete sumergir al público en una atmósfera inquietante y visualmente impactante.