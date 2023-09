Cinco horas de música

Las fiestas de la Mercè ya están aquí y, como todos los años, la música es uno de los ejes más importantes de la celebración para miles de barceloneses. Las calles de la capital catalana se llenarán de muchas y diversas actuaciones, pero será en la playa del Bogatell donde se encontrará una de las ofertas esperadas siempre en estos días por los barceloneses. Eso es lo que sucederá en el Escenario Mediterráneamente de la playa del Bogatell que hará de este lugar una cita imprescindible gracias a los Conciertos de la Mercè de Estrella Damm.

Será hoy, a partir de las nueve de la noche cuando se pueda disfrutar de las actuaciones de BOYE, Ginestà, ZOO y Vicco. Será su música la que sirva para dar el pistoletazo de salida al festival de música de La Mercè de este año, con una programación que hará vibrar al público asistente.

El primero en abrir el fuego musical será BOYE, el álter ego musical del actor David Menéndez. El músico sorprendió cuando se presentó por primera vez con «Boye, te queremos pero no eres nadie», un trabajo que contaba con la colaboración con Arnau Vallvé, batería de Manel. Esos cinco temas producidos por Vallvé, entre 2019 y 2021, fueron la carta de presentación de una carrera que no ha hecho más que ganar adeptos con el paso del tiempo, con la llegada de nuevas composiciones y una mirada muy particular al mundo de la música. BOYE se ha movido por todas partes, incluso en la popular serie «Élite» de Netflix donde ha sonado «Chocolatetas», uno de los temas creados codo con codo con Arnau Vallvé. El cantante/actor explora diversas temáticas, como se puede constatar en temas como «Na» o Veni vidi vici» donde explora el concepto de identidad, aunque sin renunciar al baile y el hedonismo.

Ginestà es una de las formaciones más jóvenes del pop catalán –formada por los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas– con su propuesta que une el pop con los sonidos experimentales y el folk. Surgidos del barrio de Sant Andreu de Palomar, con su nombre quieren rendir homenaje a la escritora y periodista Marina Ginestà, conocida por ser una luchadora antifascista.La carta de presentación de la formación fue el álbumautoeditado de 2018 «Neix» al que siguieron los titulados «Ginestà» y «Suposo que l’amor és això». Este año dieron a conocer su sencillo «De tot el món».

Tras ellos llegará el turno de los valencianos ZOO que harán saltar al público con su mezcla de rap, breakbeat, rock y ska con ritmos electrónicos. Con una contundente mirada a lo que son los temas tanto políticos como sociales, la formación nació en 2014 de la mano de Panxo (Toni Sánchez), exmiembro de Orxata Sound System y de Sophy Zoo,grupo de rap en castellano y valenciano en activo desde 2008, DJ de Riot Propaganda, y hermano de Pablo Sánchez de La Raíz y Ciudad Jara. Su primer disco fue «Tempestes vénen del sud» donde, entre otros temas, estaba «Estiu», el sencillo que salió en primavera de ese mismo año y que ñpgró alrededor de millón y medio de reproducciones en poco tiempo.

La noche en la playa del Bogatell culminará con la presencia de la barcelonesa Vicco, una de las indiscutibles grandes sensaciones de los últimos meses gracias a su paso por el Benidorm Fest –donde alcanzó la tercera posición– y al tema «Nochentera», que la ha hecho situarse al frente de las listas de las canciones más escuchadas de este verano. Vicco es el nombre artístico de Victòria Riba Muns, una artista que con su «Nochentera» se alzó con quíntuple disco de platino y alcanzó la quinta posición en la lista musical español.

Completando las actuaciones del Escenario Mediterráneamente, los próximos días 24 y 25 de septiembre, la Antigua Fábrica Estrella Damm acogerá los conciertos de talentos emergentes enmarcados en la programación del BAM – Barcelona Acció Musical, así como una amplia oferta gastronómica de la mano de foodtrucks locales y de autor. Una amplia oferta musical para empezar a degustar la Mercè.