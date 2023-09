Condenan a 4 años y medio de cárcel al ex conseller de Interior Miquel Buch por proteger a Puigdemont

El ex consejero de Interior de la Generaliat de Cataluña Miquel Buch ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación por designar a un mosso d'esquadra, Lluís Escolà, como escolta del ex presidente Carles Puigdemont en el exilio, por los delitos de malversación y prevaricación. Escolà ha sido condenado a cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación.

Precisamente, esta semana se dio a conocer que Buch vuelve a l'Asociación Catalana de Municipios, el ente municipalista que ya presidió durante 8 años. Lo hará próximamente y en calidad de segundo máximo responsable, ahora como Secretario General.

Junts per Catalunya ha recuperado a Buch para liderar una entidad que los últimos cuatro años ha sido liderada por el alcalde de Deltebre, Lluís Soler, del mismo partido. Buch hace tándem con la ex consejera y portavoz del Gobierno Meritxell Budó, que será la nueva presidenta del ente. Budó como Presidenta y Buch como secretario general vuelven a coincidir después de compartir responsabilidades al ejecutivo del ex presidente Quim Torra.