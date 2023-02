Cuentos con sabor cinematográfico en el camino a Oz

El editor Juan Casamayor no podía disimular su entusiasmo, ayer, en Barcelona, por la inclusión de María José Navia en el catálogo de Páginas de Espuma. La autora chilena acaba de presentar el libro de cuentos «Todo lo que aprendimos de las películas». En ellos aparecen algunas de las obsesiones que persiguen a la joven autora chilena, desde algunas de sus devociones ligadas con el séptimo arte, en una línea que nos lleva de Tim Burton a Tarantino pasando por Sofia Coppola o James Bond, sin olvidar su gran fascinación por todo aquello que rodea al mundo de Oz creado por L. Frank Baum.

«Me siento muy afín con los cuentos, sobre todo los escritos por mujeres como Lucia Berlin. Me gustan esos cuentos independientes que van extendiendo sus tentáculos», aseguró la escritora que en las historias de su nuevo trabajo hace también evidente su interés por las casas, la «casi maternidad» y con todo aquello que tiene que ver con lo fugaz.

A la hora de enfrentarse con la hoja en blanco, Navia no pudo evitar sentir miedo por el hecho que «este libro se viera como algo erudito. No lo es. En todo caso, de lo que sí se trata es de un libro con esas películas que se impregnan en nuestro vocabulario, aquellas que vemos en la televisión». Los cuentos fueron escritos durante la pandemia, cuando era imposible volver a ese ritual de la sala a oscuras para poder disfrutar de una película. Eso es algo que se ha colado en la narrativa de la escritora porque «sufrí durante la pandemia por muchas cosas, como por no ir al cine, no poder ir a un lugar. Me gusta esa idea de poder compartir la oscuridad. Así que quise recuperar esa experiencia de ir al cine».

Esto puede ligar con otra idea que aparece en las páginas de «Todo lo que aprendimos de las películas» como es la mujer encerrada en un lugar, hecho que la liga con la poeta Emily Dickinson. «Fui a peregrinar a la habitación en la que vivió ella, en Amherst, ese espacio con solo seis ventanas del que no quise salir cuando lo visité».

«El mago de Oz», esa producción mítica de 1939 dirigida por Victor Fleming y con Judy Garland como la inolvidable Dorothy, es la película favorita de María José Navia hasta el punto que se ha convertido en el tema principal de la novela que está escribiendo en estos momentos. Sin embargo, la redacción de esa obra se cruzó con los cuentos del volumen editado por Páginas de Espuma, lo que ha hecho que Oz impregne alguno de los relatos. Hay en esto algo familiar porque mientras trabajaba en la novela aún inacabada descubrió que uno de los guionistas de «El mago de Oz», el mítico Herman J. Mankiewicz, es familiar suyo y coautor de «Ciudadano Kane».