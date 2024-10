Denuncian al organizador de un festival musical independentista por huir con todo el dinero recaudado

En septiembre se celebró en Arenys de Mar (Maresme) el Som 1 de Octubre, un festival político y cultural para conmemorar el Primero de Octubre, jornada del referéndum independentista ilegal en Cataluña. e habían anunciado las actuaciones de los Catarres, la Compañía Eléctrica Dharma, Brams, Lildami en un gran escenario en la playa, entre muchos otros artistas y ponentes.

Todas las actuaciones del escenario grande se suspendieron quince días antes alegando que no les habían concedido los permisos; y artistas y técnicos responsables del resto de conciertos han denunciado ahora que no habían cobrado. Además, se quejan de que el principal organizador, Jordi Mateu, ha sido desaparecido desde que se celebró el festival. Para tratar de resolverlo, Mateu ha convocado el martes una reunión con ellos para hablar de ello, informa VilaWeb.

Los afectados han empezado a organizarse para contabilizar cuánto dinero ha quedado a deber, aunque dudan de que llegue a 100.000 euros, como publica La Vanguardia. De todas formas, los afectados mantienen el escepticismo, dado el comportamiento que ha tenido Mateu hasta ahora. “Uno de los grupos me cuenta que habían quedado en Barcelona el lunes siguiente y no se presentó. Otro, que le pagaría después del concierto, y que tampoco le pagó”, explica en VilaWeb Estanis Fors, alcalde de Arenys de Mar. Fors relata que, si bien sí vio un cierto caos organizativo previo, no fue consciente de la magnitud de todo ello hasta que, pasados ​​unos días, algunos de los grupos que habían actuado en el festival o técnicos que habían montado el escenografía se pusieron en contacto con el ayuntamiento para explicar que tenían problemas para cobrar el trabajo. El ayuntamiento, asegura, no puso dinero en la organización, pero sí cedió espacios públicos para que se realizaran las actividades, como también lo hizo una entidad.

Fors dice que ha intentado hablar con Mateu por teléfono, con mensajes de WhatsApp e, incluso, presencialmente, yendo a buscarlo a su casa, pero que no ha recibido ninguna respuesta. "Es un hombre que ha sabido engañar a todo el mundo", lamenta. El Ayuntamiento de Arenys de Mar ha programado dos encuentros con los afectados para coordinarse y decidir cómo actuar para intentar recuperar el dinero. Una primera será el sábado y la siguiente, aún sin fecha, la próxima semana.

Sin embargo, El Nacional.cat ha podido hablar con Mateu. Ha querido desmentir tres cosas: ni es el único organizador, ni ha huido, ni se ha quedado el dinero, “porque no lo hay”. Mateu explica que ha estado incomunicado por un problema de salud. Según él, el estrés provocado por la jornada le hizo sufrir un aumento repentino de la presión sanguínea e, incluso, unos días antes de la celebración, los médicos le recomendaron “reposo y desconexión absoluta”. Es por ello que Jordi Mateu no ha dado señales de vida en los quince días posteriores a la fiesta, que durante todo un día conmemoró los quince años de la consulta popular de Arenys de Munt, los siete años del 1 de octubre y los diez años del 9-N.