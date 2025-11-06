El segundo senador del Partido Popular, Javier Arenas, fue pillado el pasado martes fumando un váper en su escaño del hemiciclo durante el Pleno de la Cámara Alta, según informó ayer Europa Press. Ocurrió a lo largo de las 17.30 horas en la sesión de control al Gobierno en el Senado, coincidiendo con el momento en el que Enrique Ruiz Escudero, senador de los populares, le estaba realizando una pregunta a la ministra Mónica García.

A la vez que García estaba ofreciendo su contestación, una cámara captó detrás de ella a Javier Arenas, quien estaba sacando de su bolsillo un cigarrillo electrónico para, posteriormente, inhalarlo. Para que no le viera nadie, fumó tapando por completo el cigarrillo para que, también, no se viera cómo expulsaba el humo.

Javier Arenas niega al completo que estuviera fumando en el Senado

Una compañera del partido se dio cuenta de que había una cámara enfocándole, por lo que le avisó de ello y Arenas, rápidamente, ocultó el váper en su bolsillo. "Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria", publicó Mónica García en su cuenta de X horas después.

Cuando fue preguntado en los pasillos del Senado, el 'número dos' del PP negó totalmente que estuviera fumando durante el pleno. En repetidas ocasiones, expresó que "bajo ningún concepto", realizó aquello sobre lo que estaba siendo acusado. Sin embargo, también declaró que tiene que ver las imágenes.

AMP.- El Senado capta a Javier Arenas (PP) fumando un váper en su escaño y él lo niega: "Bajo ningún concepto" Europa Press

"El separatismo sólo trae ruina económica y pobreza a la sociedad catalana"

Dejando de lado la actualidad informativa de Javier Arenas, cabe destacar unas declaraciones que ofreció sobre la situación política de Cataluña en 2015. El que era vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, centró el foco en el independentismo y expresó que sus propuestas solo podían traer problemas a la sociedad.

"El separatismo sólo trae ruina económica y pobreza a la sociedad catalana", comenzó. Por otro lado, comentó que desde el Partido Popular se defendía "con mucho orgullo y sin complejos la unidad de España" y se garantizaba la triple relación que mantienen todos los catalanes, que es ser "catalanes, españoles y europeos".

Siguiendo hablando sobre el programa de su partido, Arenas avaló que los populares han "estado, está y va a estar en el centro político, en la moderación. Estamos para garantizar los mismos derechos y obligaciones para todos españoles vivan donde vivan, que tengan oportunidades vivan donde vivan". Tras todo ello, ya comenzó a hablar, de nuevo, sobre Cataluña.

"Los catalanes deben mantener los proyectos comunes en conjunto con España"

Para él, los catalanes debían tomar el rol de unida, como ya había expresado antes. Básicamente, como si fueran un equipo de fútbol en el que todos reman para conseguir la victoria. "El futuro de los ciudadanos de Cataluña pasa por que se sigan manteniendo los proyectos comunes en el conjunto de España y en el respeto a la legalidad", puntualizó.

En este sentido, la Constitución le sirvió como un gran ejemplo que vela por "la convivencia, concordia y respeto a cada uno de los territorios de España". Por ello, insistió en que "al margen de la legalidad no se puede plantear nada", optando más bien por "el cumplimiento de las leyes".

Finalmente, para que quedara claro aquello que quería transmitir, ejemplificó al PP como aquello que sí que se debe hacer. Desde el Partido Popular, se defiende "la libertad y que no acepta que los territorios estén por encima de las personas. Se defiende la unidad de España con mucho orgullo y sin complejos y se lucha porque los españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones vivamos donde vivamos", concluyó.