Una captura de pantalla delata a Ángel Víctor Torres en su relación con Aldama

Ángel Víctor Torres se defendió en el Senado con un recorte de una captura de pantalla de un mensaje de Víctor de Aldama. De esta forma, el ministro pretendía demostrar que no tenía vinculación con el empresario ya que no contestó a ofrecimiento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmontado la excusa del expresidente canario ya que solicitó a Koldo García que le reenviara el contacto del investigado.

Las comparecencias del ministro Torres en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo ahora se encuentra bajo lupa. El informe de la UCO revela nuevas pistas que han desmontado algunas de las citas del miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Torres Koldo LR

Una de ellas, quizás la más relevante, es que de forma reiterada negó haber mantenido "tratos" o haber reunido en "ningún lugar" con Víctor de Aldama. Para sustentar su versión, Torres aportó una captura de pantalla de su dispositivo móvil que había impreso en una hoja. Defendió que no tenía ni guardado el número del empresario.

Como respaldo de su testimonio aportó el único mensaje de WhatsApp que tenía con Aldama. "Buenas tardes Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa estuvimos ayer un momento por la tarde. Le comento, la empresa que le dije de los test nos está pidiendo cotización para traerlos a España. Le digo por si quiere que le pase su teléfono y hablan con ellos por si tiene interés en adquirirlos. Saludos", mencionaba.

El mensaje de Aldama a Torres

Este documento se remonta al 16 de julio de 2020 a las 14:36 horas. Al final del texto se puede leer este comentario: "El remitente no verá si leíste sus mensajes hasta que le respondas o lo añadas como contacto". La Unidad Central Operativa (UCO) plasmó este mensaje en su último informe sobre la compra de material sanitario en Canarias. Aparece marca como "leído".

La captura que presentó Torres en el Senado del mensaje de Aldama LR

Sin embargo, la prueba recabada por la Guardia Civil que desmonta la versión del ministro se encuentra pocos meses después, en concreto el 18 de noviembre. Ese día, Torres solicitó a Koldo el contacto de Víctor de Aldama. El exasesor de Ábalos le reenvió el número de teléfono del empresario.

Además, los investigadores han localizado al menos un encuentro del por entonces ministro canario con Aldama. El nuevo informe de la UCO ha generado dos versiones totalmente contradictorias. Por un lado, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se desvinculó de la supuesta trama corrupta. El expresidente canario, que llevaba meses señalado, se mostró "satisfecho".

"Has estado en el piso de Atocha... Sois una panda de mentirosos", recriminó Aldama en un vídeo publicado en redes sociales. El empresario aseguró que ambos se conocían y "mucho". "Por qué te interesaba tanto estar con Ábalos?, ¿Por qué le pedías tanto a Koldo?... Hoy mismo deberías dimitir y el presidente por ser el jefe de la mafia·, tachó el investigado.