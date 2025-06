¿ Dónde está la mejor y más espectacular piscina natural para este verano en Cataluña?

Esta hermosa y muy apropiada para los próximos meses piscina natural está situada en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa (Girona). Este paraje, ubicado cerca del municipio de Santa Pau, combina la belleza de una cascada con dos piscinas naturales rodeadas de frondosa vegetación, ofreciendo un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y refrescarse durante los meses de calor.

El Gorg de Can Batlle, también conocido como el Salto de Can Batlle, se encuentra en la riera de Sant Martí, al este del pueblo de Santa Pau, cerca del vecindario del Sallent. Forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, un área protegida conocida por sus volcanes, como el de Santa Margarida y el Croscat, y por el bosque de la Fageda d'en Jordà. La poza está formada por dos piscinas naturales: una en la parte superior de la cascada y otra en la inferior, con aguas cristalinas que, a pesar de ser muy frías incluso en verano, invitan a un refrescante baño para los más valientes. El paisaje, con sus cascadas y el frondoso bosque, crea un escenario idílico para excursiones, fotografía y desconexión en plena naturaleza.

El acceso al Gorg de Can Batlle es relativamente sencillo y apto para la mayoría de los visitantes, incluyendo familias con niños, aunque hay que tener cuidado en algunos tramos finales. La ruta comienza en la carretera GI-524, que conecta Santa Pau con Mieres. Se recomienda aparcar en una zona habilitada cercana al vecindario del Sallent. No se puede aparcar en la Masía Can Batlle, puesto que es una propiedad privada.Garrotxa.