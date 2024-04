Doug Dorst: «Sant Jordi es la fiesta de la lectura que necesita Estados Unidos»

Es un libro, pero también es un objeto, una pequeña gran joya que brilla cuando queda depositada en la estantería. Se titula «S. El barco de Teseo» y lo firma el enigmático V.M. Straka. En sus páginas, en los márgenes, podemos encontrar otra historia, la de dos jóvenes, Eric y Jennifer, que se escriben hasta adentrarse en un territorio desconocido. En realidad se trata de una propuesta que firman J.J. Abrams, el director de algunas de las entregas de «Star Wars» y el escritor Doug Dorst. El libro, editado en nuestro país por Duomo, es un homenaje a la lectura, algo que quiere subrayar Dorst durante su presencia hoy en Barcelona con motivo de la celebración de Sant Jordi.

El escritor, en conversación ayer con este diario, habló de su trabajo a cuatro manos con Abrams, un proceso que calificó como «bastante sencillo. Estuvimos todo un año pasándonos el balón el uno al otro porque tuvimos muchos debates sobre los elementos narrativos, sobre la forma física que queríamos para el libro. J.J. se pasaba un tiempo revisando todo y pasando notas. De esta manera pudimos entregar dos versiones y, tras hablar con el editor, fueron dos más. Yo he tenido una total autonomía y J.J. ha sabido cómo guiarme y encontrarme soluciones».

Mientras se iba perfilando el proyecto, los dos autores tenían muy claro que con esta obra se debía reivindicar el papel del libro. «Una de las razones por las que J.J. estaba tan entusiasmado con este proceso era la reivindicación del acto de leer. Desde el principio le emocionaba esta idea. Pese a ser alguien conocido por su labor en cine y televisión es un enamorado del mundo del libro y del acto de leer. Lo que hemos hecho es una celebración del libro como acto físico. Me gusta un acto como es el de sentarme con un libro. Es la mejor manera de absorber una historia, pese a que también nos la puedan contar las pantallas», reconoció Dorst. Por este mismo motivo, tal y como confirmo el entrevistado, J.J. Abrams ha descartado realizar una adaptación del libro porque «no tendría sentido que si queríamos el mejor libro posible también fuera un producto audiovisual».

«S. El barco de Teseo» está configurado como si se tratara de un ejemplar extraído de una biblioteca: tiene los sellos y los registros con los que aparenta que en algún momento ha formado parte de los fondos de Laguna Verde H.S. Library. ¿Hay también una reivindicación en esto del papel de las bibliotecas? Doug Dorst aclaró que «esta no fue una jugada calculada. Para nosotros las bibliotecas son lugares sagrados, así que no apoyamos el robo en bibliotecas como hacen nuestros protagonistas. Cuando se publicó en Estados Unidos hubo una controversia entre los bibliotecarios por los objetos físicos que aparecen guardados entre las páginas de nuestra obra. Algunos lo veían afrenta y otros como reto fantástico».

Hablando de retos, uno de ellos fue el de crear a V. M. Straka, un autor tan fascinante como misterioso, pero del que tenemos una obra enigmática titulada «El barco de Teseo». Es algo que podría recordarnos, de alguna manera, otros misterios literarios como la vieja leyenda de la supuesta auténtica identidad de William Shakespeare o, algo más sensato, los interrogantes que persiguen a B. Traven, el creador de joyas literarias como «El tesoro de Sierra Madre» o «La nave de los muertos». Abrams y Dorst tuvieron muy en cuenta a Traven porque «es uno de los autores más interesantes que he leído. Indagué sobre la controversia alrededor de la autoría de textos hasta acabar yendo hacia él. Straka es como Traven pero elevado a la máxima potencia, como si causara conmoción en el mundo. Intenté imaginarme al autor más peligroso concebible».

Ayer, mientras dialogaba con este diario, Doug Dorst reconocía que se sentía curioso y expectante ante la que hoy se le venía encima, es decir, poder asistir como actor activo al día de Sant Jordi. «Solamente he visto fotografías de ediciones anteriores, pero me maravilla que se haga algo así. Libros y rosas. ¿Qué más se puede pedir? Es el tipo de celebración de fomento de la lectura que no tenemos en Estados Unidos y que necesitamos. Espero para el día de Sant Jordi magia».