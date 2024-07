Entrevista al director comercial de Northgate, Eduardo González de la Rocha: "La nueva delegación en Parets del Vallès es un enclave comercial y estratégico"

Northgate Renting Flexible, compañía líder de servicios de movilidad profesional y particular, afianza su estrategia de crecimiento y expansión a nivel nacional, reforzando su presencia en Cataluña con la apertura de su tercera delegación en la provincia de Barcelona. La compañía invertirá más de 37 millones euros en esta nueva delegación situada en la localidad de Parets del Vallés.

¿Qué servicios ofrece la compañía? Para particulares y para empresas

Northgate es una compañía especializada en renting flexible de vehículos, una modalidad de la que fuimos pioneros hace casi 45 años, ofreciendo en ese momento a empresas y profesionales los vehículos necesarios para su actividad profesional con una fórmula que se puede contratar desde un mes. Es un tipo de renting diferente al tradicional, porque no hay permanencia y el vehículo se puede devolver sin ninguna penalización si no se necesita o cambiar por otro tipo que se ajuste más a la necesidad de cada momento. Desde hace unos años, empezamos a hacer extensivo nuestro renting flexible también a particulares, que están cambiando sus hábitos de consumo y buscan cada vez más un pago por uso frente a la tradicional tendencia a la propiedad. Esta modalidad permite acceder a un vehículo por meses y sin compromiso de plazo, con todos los servicios incluidos en la cuota y despreocupándose de todas las gestiones relacionadas con el vehículo. Además de este servicio de renting flexible, en el que estamos especializados, ofrecemos otros servicios complementarios como nuestro dispositivo de telemetría Northgate Data, para la optimización de la gestión de flotas. También ponemos a disposición de nuestros clientes servicios de taller para cualquier vehículo, no solo los de nuestra flota, gracias a nuestros talleres propios. Disponemos también un canal de venta de vehículos de ocasión procedente de nuestra flota de renting, para aquellos clientes que necesitan adquirir un vehículo, con la garantía de Northgate.

¿Qué diferenciación tiene Northgate, en qué marcan la diferencia del resto de empresas del sector?

Nuestro modelo de negocio es algo diferencial, dado que tenemos una infraestructura de delegaciones que es única en el mercado, y que nos permite ofrecer un servicio muy operativo. Tenemos una amplia flota de 65.000 vehículos, un equipo de 1.300 empleados, 30 delegaciones por todo el país, incluidas islas, que nos permite garantizar una entrega inmediata de los vehículos que necesitan nuestros clientes, siempre revisados y en perfecto estado. Gracias a esta infraestructura podemos ofrecer nuestro renting flexible, un tipo de servicio que requiere una gran capacidad operacional, pues es un servicio sin compromiso de permanencia que implica entregas y devoluciones de vehículos de forma constante. No solo intentamos proporcionar el vehículo que nuestros clientes nos solicitan, cuanto antes, sino que nos esforzamos en que su actividad no se detenga y, si necesitan un vehículo de sustitución por avería del suyo, les entregamos uno de las mismas características. Tenemos clientes de todos los sectores. y es importante que nuestra flota pueda dar respuesta a cada particularidad, gracias a la amplia gama de nuestra flota. Nos diferencia además la especialización en vehículos industriales, que se pueden personalizar con los complementos que soliciten nuestros clientes. Gracias a esta especialización podemos proporcionar a empresas y autónomos los vehículos que necesitan para su actividad, y que para ellos son realmente herramientas de trabajo. También me gustaría poner en valor la escucha de las necesidades de los clientes, que nos permite evolucionar nuestro servicio para poder ser un proveedor integral de movilidad

Nueva delegación en Parets del Vallés, la tercera en Cataluña, y la 30ª a nivel nacional.

Acabamos de abrir una nueva delegación, ubicada en Parets del Vallés. Con éste, son ya 3 los centros de Northgate operativos en Cataluña, reforzando nuestra capacidad de servicio y atención en la provincia de Barcelona y en toda la Comunidad Autónoma. Con esta inauguración, junto a la que hicimos hace apenas dos semanas en El Puerto de Santa María y a principios de año en León, sumamos una amplia red de 30 delegaciones en todo el territorio nacional.

¿Cómo son estas nuevas instalaciones?

La ubicación de esta delegación de Parets, en la zona industrial de Can Magarola, es un enclave empresarial y comercial estratégico, gracias a su buena comunicación con la ciudad de Barcelona, el aeropuerto de El Prat y con otras vías que conectan con el resto de Cataluña y del territorio nacional. Son unas instalaciones de 9.000 m2, de los que 2.700 m2 están destinados exclusivamente a talleres, dotados del equipamiento necesario para realizar intervenciones tanto de mecánica como de chapa y pintura. Gracias a las dimensiones de este nuevo centro, podemos tener una flota lista para realizar las entregas de nuestros vehículos de forma inmediata, algo que es fundamental para nuestros clientes. En este centro de Parets también disponemos de un stock de vehículos de ocasión disponibles para la venta directa. Y con este centro sumamos a nuestro equipo a 21 profesionales, entre personal del área comercial, de recepción y de talleres.

¿Cuál será la inversión en esta nueva delegación?

Va a suponer una inversión de más 37 millones de euros, que se destina principalmente a infraestructuras, compra de vehículos y personal; es una inversión que refleja

el músculo financiero de la compañía y el esfuerzo destinado

a ampliar y mejorar nuestra capacidad de servicio, gracias al redimensionamiento y ampliación de nuestra red de delegaciones por todo el país.