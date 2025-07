A este curioso olor dicen los turistas que “apesta” Barcelona: “es asqueroso”

Barcelona vuelve a ser tendencia, pero no por sus playas ni por la Sagrada Familia. Esta vez, el motivo es un mal olor en Barcelona que ha provocado un aluvión de críticas en redes sociales por parte de visitantes que aseguran que la ciudad “apesta”.

Todo comenzó con un mensaje en inglés publicado en Twitter: “Its smell like plastic burned, no?” (“¿No huele como a plástico quemado?”). La frase, aparentemente anecdótica, se viralizó rápidamente y generó un debate sobre la higiene urbana y las condiciones del aire en algunos barrios.

Muchos turistas en Barcelona coinciden en que el olor a plástico quemado es especialmente perceptible en zonas céntricas y en los accesos al litoral. Algunos comentarios lo describen como “asqueroso” y aseguran que Barcelona apesta en verano por la combinación de calor, tráfico y acumulación de basura en determinadas calles.

Otros usuarios, sin embargo, defienden que se trata de casos puntuales y que la ciudad mantiene sus estándares de limpieza. “En cualquier gran ciudad hay olores fuertes por el tráfico y las altas temperaturas”, respondía un internauta.

Expertos consultados señalan que este tipo de episodios pueden estar relacionados con emisiones contaminantes del tráfico, obras urbanas e incluso con la quema de residuos en áreas cercanas, agravadas por las olas de calor que sufre la capital catalana durante el verano.

El debate en redes sociales ha reavivado la discusión sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire en Barcelona, una ciudad que lleva años implementando medidas para reducir la contaminación, como la zona de bajas emisiones. Sin embargo, los turistas insisten: “Si huele mal, la experiencia no es la misma”.

¿Será solo un caso puntual o un problema recurrente? Mientras tanto, la frase “Barcelona apesta” sigue acumulando menciones en plataformas como Twitter, TikTok y Reddit, donde los viajeros comparten sus impresiones sobre una de las ciudades más visitadas del mundo.