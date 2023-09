Los fallecidos atropellados en Montmeló tenían un puente para cruzar las vías a menos de 100 metros

Los muertos en el atropello mortal de un tren el domingo por la noche en Montmeló (Barcelona) son tres mujeres (dos de ellas tenían 22 años y una 19) y un hombre de 21 años.

Los Mossos d’Esquadra han informado de que este lunes por la mañana trabajan en comunicar la muerte a los familiares, después de hacer las identificaciones en las últimas horas. La policía catalana investiga el atropello e informará al juzgado de guardia de Mollet del Vallès.

Además, hay tres heridos, que fueron trasladados leves al Hospital de Mollet, según han confirmado los efectivos de Protección Civil de la Generalitat.

Los siete jóvenes cruzaban las vías de la línea R3 a las 20.18 horas, entre las estaciones de Parets del Vallès y Granollers-Canovelles, por un lugar prohibido. Se dirigían al festival DURO Festival de música que se celebraba en los alrededores del Circuit de Barcelona-Catalunya. Pere Rodríguez, el alcalde de Montmeló, ha indicado que el grupo había llegado a la localidad en tren y se desplazaba hacia el evento.

“Se ha organizado un dispositivo con un acceso delimitado y con personal informador, y entendemos que el grupo ha querido atajar por un lugar que no está ni señalizado ni iluminado, creemos que no sabían dónde iban, con la mala suerte de que ha llegado el tren y se los ha llevado”, ha explicado Rodríguez. Las vías no son accesibles por una valla perimetral en la zona de las viviendas, pero los jóvenes habrían accedido a ella por un punto en el que termina el cercado y donde queda solo un camino de tierra de unos 50 centímetros de ancho. Un puente para cruzar las vías está a solo 100 metros de distancia.

El suceso se produjo a las 20.22 cuando un grupo de siete personas cruzaba la vía “en un punto no autorizado, en curva y de difícil visibilidad”. El convoy se ha cruzado con las personas y no ha podido “evitar el impacto”. Como consecuencia, se ha cortó la circulación y la línea R3 de Rodaliesno circuló entre Parets y Granollers-Canovelles (Barcelona). Sobre las 23.30 Renfe estableció un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado.

Los pasajeros permanecieron encerrados en el interior del tren durante dos horas. “El maquinista ha dado negativo en alcoholemia, se le ha acompañado a casa a descansar, y un segundo conductor ha llevado el tren a Granollers”, detalló Ferrer.

Fue uno de los heridos quien alertó del suceso al teléfono de emergencias 112 a las 20:18 horas. Según ha informado Protección Civil de la Generalitat, esta persona fue atendida posteriormente por una crisis de ansiedad.

El servicio de emergencias ha activado ocho unidades terrestres, un helicóptero y un equipo de psicólogos. Los 170 viajeros del tren, no han necesitado atención sanitaria.

En un primer momento los servicios de emergencias habían informado de que eran tres los difuntos, pero finalmente un herido crítico con un paro cardiorrespiratorio también ha terminado muriendo. Los otros tres acompañantes fueron trasladados al hospital con una crisis de angustia.

“No hay nada al otro lado, era un sitio no natural ni imaginable”, ha añadido. Rodríguez lo califica como la mayor desgracia que ha pasado en el municipio en los últimos años, y cree que puede haber una falta de conocimiento del terreno.

No obstante, vecinos de la zona aseguran que a pesar de las vallas, el espacio es de uso recurrente para varios visitantes del circuito o de eventos que se realizan en su entorno. “Cuando esta mañana hemos ido de casa ya había mucha gente pasando caminando, no encuentran impedimentos aunque no hay ningún acceso ni al circuito ni a ninguna parte”, explica Vicente Mayor, vecino de la zona.

Sin embargo, reconoce que la gente lo hace sin miramientos, dado que hay vallas: “El acceso está prohibido”, recalca. Sin embargo, cree que habría que establecer vallas fijas que cubrieran todo el trazado de vías, no sólo lo que da directamente a las casas.

La investigación ha quedado judicializada y la han asumido los Mossos d’Esquadra. Durante la madrugada todavía no se había podido detallar el origen o identidad de las víctimas mortales, dado que era necesario confirmarlo a pesar de tener los documentos de identidad y los teléfonos móviles. Por este motivo, todavía no se había informado a las familias.

El accidente obligó a poner en alerta el plan por emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat) y se activaron nueve ambulancias, un helicóptero, tres psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y diez de los Mossos. La línea ha estado detenida mientras se esperaba la decisión de las autoridades policiales, y Cercanías de Cataluña ha habilitado un servicio alternativo por carretera. Ninguno de los 170 viajeros del tren ha requerido atención sanitaria.