Feijóo inaugura la campaña electoral propuestas para rebajar impuestos

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su apoyo a la eliminación del impuesto patrimonial y ha bromeado diciendo: "Los catalanes son los más generosos, ya que son los que más impuestos pagan en toda España". "Son los más patriotas", insistió el miércoles en Barcelona durante la última jornada del 38º encuentro del Cercle d'Economia, junto al presidente de la entidad, Jaume Guardiola.

Feijóo, que da por inaugurada la campaña electoral, precisó que propondrá una política de patrimonio para España y agregó sobre su intención de eliminar el impuesto: "Una vez que has pagado por tus bienes durante un año, parece razonable no tener que hacerlo de nuevo". El líder del PP apeló a la "lealtad institucional" entre el Gobierno y las comunidades autónomas para poder negociar ingresos y gastos y eliminar la tensión existente, según afirmó. También señaló que el impuesto a la facturación de las empresas eléctricas "no atrae inversión" y, según él, solo podría captar algunos votos. En cuanto a la simplificación administrativa para las empresas, comentó: "Todos hablan de las listas de espera en el sistema de salud, pero ¿por qué no existe un portal de transparencia para ver cuánto tiempo lleva obtener una licencia en el ayuntamiento?".

Feijóo expresó preocupación por la deuda española y los gastos financieros de 2024, y afirmó que la política económica pública sería su principal enfoque de trabajo. Elogió las políticas económicas de Portugal y atribuyó la mala gestión al hecho de que España "tiene diez veces más déficit público". El presidente del PP opinó que el Gobierno está "destruyendo empresas" y señaló que 40,000 autónomos y 87,000 empresas han desaparecido. Abogó por una política fiscal orientada al empleo y a la atracción de inversiones, y por "decirles a las empresas que España es el mejor país para invertir".

Pactos con Vox

Alberto Núñez Feijóo también se refirió a un posible pacto con Vox después de las elecciones generales del 23 de julio, y afirmó: "Explicar lo que no quiero hacer no tiene sentido". Esto lo dijo en respuesta a una pregunta durante un diálogo en Barcelona con el presidente del Cercle d'Economia. Feijóo está convencido de que el PP puede obtener una mayoría absoluta en las elecciones generales, al igual que lo ha logrado en varias comunidades autónomas anteriormente, y añadió: "Mi objetivo es proponer un gobierno unificado que pueda llevar adelante sus propuestas". En su discurso, criticó la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones en las fechas más calurosas de España y "durante el mayor éxodo vacacional de los españoles", lo cual consideró un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. "¿Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan votar? No lo sé", agregó.

El líder del PP afirmó estar convencido de que la mayoría de los catalanes comparten "el hartazgo de la situación y anhelan un cambio tranquilo y sereno", y adelantó que su voluntad es que se respeten todas las instituciones y no se premie a quienes las degraden o intenten romperlas, según sus propias palabras. En cuanto a los resultados del PP en Cataluña en las elecciones del 28 de mayo, afirmó que su partido ha experimentado un crecimiento "alentador" y que ha obtenido más de 145.000 votos adicionales, casi el doble que en 2019, triplicando así su representación.