Los funcionarios de prisiones en Cataluña: "Con la Generalitat independentista de ERC se han triplicado las agresiones de los presos hacia nosotros"

El acuerdo que supuso una futura inyección económica de 30 millones por parte de la Generalitat para mejorar la seguridad en las prisiones no supuso, ni mucho menos, el fin de las protestas de los funcionarios.

Trabajadores de prisiones entregaron ayer en la sede de ERC en Barcelona cerca de 2.611 firmas de funcionarios de las cárceles catalanas adjuntas a un escrito en el que muestran su desacuerdo «con la gestión del actual modelo penitenciario» y recuerdan el asesinato de una cocinera en Mas d’Enric (Tarragona).

Entregaron los documentos Francina, trabajadora de la cárcel de Mas d’Enric, y Gabriel, de Ponent (Lleida), y con motivo de la asistencia de los funcionarios, los Mossos d’Esquadra desplegaron un dispositivo con agentes antidisturbios y acordonaron la calle Calàbria impidiendo el paso en torno al portal del partido, en el número 166.

Francina aclaró que entregaron las firmas al partido como respuesta a unas declaraciones en marzo del presidente de ERC, Oriol Junqueras, «donde él manifestó que estaba segurísimo que la mayoría de los trabajadores penitenciarios, la gran mayoría, estaban a favor de un modelo penitenciario bueno y de éxito».

«Venimos a decirle, señor Junqueras, que no somos la mayoría que estamos a favor, sino que la gran mayoría de los trabajadores penitenciarios, más del 70% de los funcionarios públicos que están en activo, más del 70% han venido a decirle que no estamos a favor de este modelo penitenciario», y afeó al líder de la formación que no les recibiera.

En las prisiones catalanas 4.646 funcionarios que dependen de la conselleria de Justicia, Derechos y Memoria (al margen hay otros como profesores y sanitarios), y para estas mismas tareas también hay 372 trabajadores de refuerzo, por lo que las 2.700 firmas entregadas este miércoles suponen más del 55% de la plantilla.

El escrito firmado por los trabajadores muestra su «más profunda indignación y preocupación» por la situación en las prisiones y reclama más seguridad y programas de rehabilitación y reinserción. Francina insistió en la necesidad de «depurar responsabilidades» por el asesinato de una cocinera de Mas d’Enric a manos de un preso que después se suicidó, y alertó de las agresiones de presos a funcionarios.

«Desde que gobierna ERC, hemos triplicado las agresiones a los funcionarios, se incrementaron un 300%. Y es un modelo tan de éxito, como dice el señor Junqueras, tan de éxito, que se cuelga la medalla de tener el éxito de tener la primera muerte, el primer asesinato de una trabajadora», añadió Francina, que valoró que el actual Govern está desautorizado por su gestión».

Añadió también en sus declaraciones que sus protestas siempre fueron pacíficas, reprochó el despliegue policial ante la sede de ERC, y aseguró que un funcionario que protestó contra un acto electoral en Manresa (Barcelona) resultó lesionado por un trabajador de seguridad del partido, algo que pretenden denunciar.