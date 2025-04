Un gallego opina sin tapujos contra Cataluña: "No generalizo pero sí que fue algo bastante feo"

España es uno de los países más diversos de Europa en cuanto al aspecto lingüístico se refiere. Aunque el castellano es la lengua oficial, existen varias lenguas cooficiales distribuidas en distintas Comunidades Autónomas que forman parte del patrimonio cultural. El catalán, el valenciano, el gallego y el euskera son las lenguas reconocidas por la Constitución y protegidas por los estatutos, lo que las otorga de un estatus jurídico que las sitúa al mismo nivel que el castellano en sus respectivos territorios.

Esta riqueza no solo es un reflejo de la historia de nuestro país, sino también una muestra de las cualidades polifacéticas de la cultura que nos caracteriza. Las lenguas cooficiales conviven con una variedad de dialectos del castellano, como son el andaluz, el canario o el murciano, entre otros. Aunque no tienen reconocimiento oficial, forman parte fundamental de la identidad de millones de personas. En su conjunto, este mosaico lingüístico enriquece la comunicación, la literatura, la música e, incluso, la forma de vida de cada comunidad.

El idioma oficial de España es el castellano, al igual que la nacionalidad es la español, pese a la existencia de otras lenguas cooficiales y personas de otra procedencia internacional Dreamstime

Polémicas por el uso de las lenguas en España: bandos enfrentados

Sin embargo, este aspecto no está exento de polémica. El uso y promoción de las lenguas cooficiales sigue siendo un amplio foco de tensiones, ya sean políticas o sociales. En innumerables ocasiones, los debates sobre la educación bilingüe, la rotulación en espacios públicos o el acceso a la administración en diferentes idiomas en España han generado divisiones. Los bandos más reconocidos son quienes ven en las lenguas regionales una seña de identidad que merece ser preservada y quienes consideran que el castellano debería tener una primacía indiscutible en todo el territorio.

Estas tensiones se ven reflejadas también en las redes sociales. Muchas personas, al cambiar de comunidad autónoma, experimentan una especie de choque lingüístico, en las que ciertas palabras o expresiones más características de una región resultan incomprensibles o inexistentes en otra. Esto puede generar malentendidos, prejuicios o, incluso, discriminación, ya sea haciaquienes hablan una lengua cooficial o hacia quienes solo dominan el castellano. El idioma, lejos de ser una herramienta neutral, se convierte en un marcador de pertenencia, diferencia y conflicto.

¿Cómo es la experiencia de un gallego cuando viaja a Barcelona?

Este debate ha vuelto a hacer acto de presencia en las redes, donde @paliqueypiquepodcast, un podcast dedicado a contenidos humorísticos, ha realizado una publicación en la plataforma TikTok donde entrevistaba a una persona procedente de Galicia. En este caso, el protagonista del vídeo ha ofrecido sus testimonios sobre cuál ha sido su experiencia en Barcelona y cuáles son las barreras lingüísticas a las que se enfrenta. Sus declaraciones han sido bastante sorprendentes, ya que no se ha mostrado para nada satisfecho con el trato recibido en esta ciudad.

Desde el principio de la publicación se puede ver la incomodidad que le produce que una persona española que no habla en catalán no sea recibida mediante el idioma oficial de España. "Nosotros, en Galicia, cuando una persona llega no le hablamos en gallego si no sabe hablar gallego. Sabemos hablar castellano y vamos a hablar en castellano, no habría ningún problema", asegura.

"Los catalanes no se inmutan de que no sabes catalán"

El entrevistado explica que la intención que se tiene en su tierra es la de "abrazar un poco a la gente que viene de afuera", con el objetivo de no imponerles algo que han demostrado que no saben, como en este caso es hablar en catalán. Lo más sorprendente es el caso que pone esta persona, en el que declara lo siguiente: "cuando tú llegas a una entrevista de trabajo o a una reunión, es un poco chocante escucharlo todo en catalán y que no se inmuten".

La postura de este gallego es clara. Se posiciona argumentando que es "algo bastante feo y que yo no se me ocurriría hacer". A su vez, aseguró que no tiene ningún tipo de problema con la comunidad ni tampoco con su lengua cooficial, pero si que considera que puede llegar a ser algo que falte al respeto a los demás, demostrando así un nivel de educación más bajo con respecto a la comunidad gallega.