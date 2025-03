Esta es la Comunidad Autónoma que obliga por ley a rotular los carteles en su lengua cooficial: pueden poner multas

Pese a que algunos tienen la creencia de que solo hay cinco lenguas oficiales en España, la realidad es que hay una más pese a que no es el más utilizado. Entre estas seis se encuentran las siguientes: castellano, catalán, valenciano, gallego, euskera y aranés. Según datos de 2023, este último es hablado por 5.087 personas.

Estas formas de comunicación están de lo más presentes en nuestro país y, según las estadísticas, casi el 20% de habitantes no hablan en castellano en España. Varios hablan en el idioma oficial, otros intercalan entre el castellano y su dialecto, y varios, directamente, solo intercambian palabras a través del idioma establecido en su tierra natal.

¿Multas por rotular en castellano?

Las lenguas cooficiales no solo están presentes en las conversaciones, en los estudios o en los documentos oficiales, pueden estarlo en muchos otros aspectos. Por ello, resulta interesante mostrar una información que no todos los españoles saben, la cual hacer referencia a que existe un reglamento por el que las organizaciones públicas obligan a los negocios de una Comunidad Autónoma en concreto a rotularsus carteles en el dialecto que se hable.

Esto no significa que no se pueda reflejar la lengua oficial o que si se hace en castellano vaya a ser multado por las autoridades, si no que, en caso de no hacerlo en ese dialecto, sí que se podrá ser sancionado. Por ejemplo, si vas a titular en un idioma perteneciente a una comunidad y también en el castellano, jamás ocurrirá nada. Pero, si se hace tan solo en la lengua oficial y no en un dialecto, se estará en riesgo de penalización.

Cataluña obliga a rotular los carteles en catalán

Se trata de Cataluña, la cual obliga por ley a empresas públicas a recurrir al catalán para rotular sus carteles. Segú el BOE, estas empresas de la Generalitat "han de utilizar normalmente el catalán en sus actuaciones y documentación internas y en la rotulación, las instrucciones de uso, el etiquetaje y embalaje de los productos o servicios que producen u ofrecen".

En el caso de aquellas entidades de servicio público, ya sean públicas o privadas, deben utilizar sí o sí el catalán en la rotulación y en las comunicaciones megafónicas. Suele ser el caso de las organizaciones dedicadas al transporte, la distribución de suministros y comunicaciones. Las que son concertadas o subvencionadas y que están sujetas a un convenio de colaboración con la Generalitat también deberán utilizar este dialecto "en la rotulación, en los avisos y en la documentación dirigidos al público, como mínimo, cuando estén vinculados al objeto de la ayuda".

¿Cuáles son las normas lingüísticas en Cataluña?

De acuerdo con la normativa lingüística, la Generalitat de Cataluña ha ofrecidouna guía básica que sirva de orientación para aquellas empresas que vendan y ofrezcan servicios en la comunidad, la cual será presentada en un listado a continuación con sus exigencias primordiales: