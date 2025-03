Si eres catalán y te niegas a hablar en castellano esto es lo que la psicología dice de ti

El lenguaje no solo es una herramienta con la que las personas se comunican entre si, también puede ser uno de los rasgos más identitarios de todos. Solo por ello, los más espabilados podrán percibir las nociones sobre la historia o las emociones de con quien están manteniendo una conversación. En aquellos lugares donde coexisten varios lenguas, como puede ser Cataluña, son varios los que eligen un idioma en concreto y al otro lo dejan de lado. Ocurre con el catalán, al cual, en ocasiones, se le da esa exclusividad pese a que, quienes lo hablan, entienden perfectamente el castellano y también pueden utilizarlo.

De esta manera, surgen dudas sobre el por qué de esta elección, en el cual entran en juego factores como las experiencias, las personalidad, el carácter... innumerables variables. Desde el campo de la psicología, existen varias explicaciones que han ofrecido cuáles son las razones de esta decisión, en las que entran en juego los sentimientos, las emociones, los valores éticos e, incluso, factores psicológicos.

Sentimientos de cercanía y rechazo: signos de rebeldía

Lo primero en lo que se centra la psicología es en la identidad, ya que son muchos los que conectan con su cultura, su cultura o sus tradiciones solamente por hablar en catalán. Por ejemplo, la teoría de la identidad social explica que las personas tratan de buscarse un hueco en aquellos grupos que refuercen su autoestima o que les ofrezcan un sentimiento de pertenencia. Por ello, esta lengua oficial sería un marcador de un grupo, por lo que utilizarlo de maneras exclusiva hará que la identidad de uno mismo se vea incrementada. Aquellos que residan en zonas de España en las que este idioma haya tenido históricamente una posición de desventaja, animará a quienes lo hablen a utilizarlo, suponiendo así un acto de orgullo y resistencia a otros colectivos.

Otro aspecto clave son las experiencias, y esto se explica de la siguiente manera: si una persona se ha criado en un entorno donde el catalán ha sido menospreciado, prohibido o no se ha respetado, mientras que el castellano sí que ha sido valorado, pueden ocurrir dos cosas. O bien que se hable en la lengua oficial de nuestro país, o bien desarrollar un sentimiento de rechazo, por lo que se optaría por el catalán. Los psicología explica que los traumas suelen generar rechazo en aquellos que lo sufren, por lo que el castellano, que en este caso sería algo opresor, sería despreciado por el bando que considera que la forma de hablar en Cataluña es la mejor. En la vida, algo parecido ocurre con las nuevas generaciones y con esas ideas modernas que pretenden cambiar el paradigma social.

2,1 millones de personas sufrieron algún cuadro depresivo en España durante 2020 La Razón

Principios ideológicos: la ética de cada uno

No pueden faltar los principios y la ideología de una persona, la cual puede pensar que no defender la lengua de su lugar de nacimiento hará que corra el riesgo de desaparecer. La teoría del compromiso argumenta que cuando una persona se suma a una causa, esta tenderá a mantener una coherencia con sus principios en todas sus acciones. Por lo que, en este sentido, se podría estar incluyendo el castellano y el catalán, siendo el primero el perjudicado. Además, si alguien percibe que su lengua está siendo amenazada, pueden llegar a surgir movimientos que tengan como objetivo el uso unitario hacia una lengua en concreto. La teoría de la reactancia psicológica explica que si una persona se siente obligada a algo, la reacción será reafirmar su autonomía no haciendo caso a aquello que se le está imponiendo.

Situaciones de descontrol como la incomodidad o el agobio

Tres de cada diez españoles aseguran que tienen problemas de salud mental La Razón

Y por último, las emociones como la ansiedad o la incomodidad, las cuales son primordiales; no todo tiene que ver con temas políticos o la identidad. Existen casos en los que se habla el catalán solo porque una persona se puede poner nerviosa cuando habla en la lengua castellana, llegando a situaciones de descontrol y de sufrimiento por no saber expresarse. Los psicólogos aseguran que los perjudicados sentirán miedo cuando utilicen un idioma con el que no se están sintiendo a gusto.