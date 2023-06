García Albiol (PP) propone poder condenar a los menores de 14 años acusados de agresión sexual

Tras conocer un nuevo caso de agresión sexual grupal en Badalona a una chica menor de edad, el próximo alcalde de la localidad (ganó por mayoría absoluta) Xavier García Albiol (PP) reflexionó, en una entrevista a la emisaora Rac 1, que “ahora estamos en periodo electoral, pero una vez que las Cortes españolas estén constituidas sería muy bueno que se creara una comisión para hacer una modificación de la ley del menor para que tengan responsabilidad [penal] ante hechos muy graves.”

“En mi época era impensable que una niña o un niño fueran a practicar relaciones sexuales. No lo critico, pero en mi época era impensable. Esta evolución de la sociedad no se refleja en las leyes. Estas leyes planteadas bajo una mentalidad que ya no existe deben replantearse. Los ayuntamientos pueden hacer poco pero podemos abrir debates en esta línea”, dijo.

Los Mossos d’Esquadra investigan una nueva agresión sexual grupal a una menor en Badalona, ocurrida la tarde del pasado sábado.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso, la Unidad Central contra las Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos está investigando esta agresión sexual, cometida por un grupo de jóvenes, que también serían menores de edad.

En los últimos meses se han registrado cuatro agresiones sexuales a menores en el centro comercial Màgic en Badalona: el de una niña de 11 años que fue violada en los baños por un grupo de cinco menores de edad, algunos de ellos inimputables, en noviembre de 2022; el de una menor de 16 años que fue violada por un grupo de 10 hombres en agosto; el de un menor de 14 años que fue agredido sexualmente por un adulto con el que quedó por redes sociales; y el de una menor de 13 años cometido en enero pasado.

En este sentido, el edil popular denuncia que “si hay un niño de 13 o 14 años que ha participado en esta violación, no le pasará absolutamente nada. Eso no puede ser. No digo que sean responsables penales en todos los delitos que puedan cometer, pero, en algunos delitos, se debe ir más allá de que a su padre le pongan una multa. No puedes poner a un menor con 12 años en prisión, pero un menor de 12 años que comete este delito no puede estar libre por la calle”.