La Generalitat asegura que Cataluña tendrá agua "hasta fin de año" con las restricciones actuales

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha asegurado que Cataluña tiene agua "bien hasta finales de año" si se mantienen las restricciones al consumo actuales.

Lo ha dicho hoy en una entrevista en "El Matí de Catalunya Ràdio", donde también ha destacado "el trabajo de gestión quirúrgica del agua" que ha hecho la Agencia Catalana del Agua (Aca), que según él ha permitido evitar que hoy hubiera "dificultades para abastecer a la población ” en Girona y la región metropolitana.

El conseller ha pedido "replantear cómo vivimos": "Cuando el vecino no puede regar campos ni plantar arroz, tengo que pensar que quizás no podré tener piscina, este año", ha dicho. De hecho, Mascort se ha mostrado partidario de prohibir nuevas licencias de piscinas mientras dure la emergencia.

En este sentido, el conseller ha celebrado la iniciativa del Ayuntamiento de Palafrugell, que ha suspendido la aprobación de nuevas licencias de piscinas durante un año. "Seguramente todos los ayuntamientos, que son los que tienen la responsabilidad de dar licencias y están en emergencia, deberían hacer lo mismo", ha dicho.

Mascort ha dicho que llenar piscinas con agua de mar no supone "ningún problema", pero entonces hay que hacer una "inversión diferente", y evitar que la instalación se conecte con el saneamiento, porque el agua de mar estropea las depuradoras . “La cuestión de fondo es que todos debemos ponernos en la cabeza que estamos en situación de emergencia. Este año no podré hacer la piscina, porque no hay agua, ya la haré el próximo año”, ha asegurado.