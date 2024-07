La Generalitat pedirá al Gobierno que la acogida de menores "reconozca la singularidad de Cataluña"

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, instará al Gobierno central a modificar el decreto de acogida de menores inmigrantes para que "reconozca la singularidad de Cataluña" en la Conferencia sectorial para abordar este tema que se celebrará este miércoles en Tenerife.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en la que ha explicado que el conseller trasladará las enmiendas de la Generalitat al decreto del Ministerio para que tenga en cuenta "la situación de Cataluña en relación con este tema, el esfuerzo que está llevando a cabo tanto en la llegada como en la acogida" de estos jóvenes.

El conseller también pedirá la creación de grupos de trabajo que aborden "las políticas de planificación, de coordinación y de información, con un objetivo muy claro que es dar la atención que necesitan estos jóvenes". Plaja ha sostenido que la propuesta presentada por el Ministerio "no es una respuesta adecuada para Cataluña, no porque al Govern no le parezca bien, sino porque tampoco es la respuesta adecuada", y ha añadido que no es la que necesitan los jóvenes extranjeros.

La portavoz ha detallado que la Generalitat atendió en 2023 a un total de 2.300 menores inmigrantes, en lo que va de año ha contabilizado a 1.400, y desde 2007 el Govern ha atendido a más de 14.000, según sus datos.