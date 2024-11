El Germans Trias es pionero en Europa por realizar cirugías robóticas de urgencia

El Hospital Hermanos Trias y Pujol de Badalona (conocido popularmente como Can Rutí) ha empezado a desarrollar un programa pionero en Europa de intervenciones quirúrgicas de urgencia mediante tecnología robótica. Se trata del primer programa de estas características en el continente, puesto que hasta ahora no existía ningún centro que contara, de manera sistematizada y exclusiva, con un robot disponible 24 horas en el día los 365 días del año para atender cirugías urgentes, no programadas.

Este nuevo programa permite realizar intervenciones de urgencia con la misma precisión y seguridad para los pacientes que aquellas que se hacen de forma programada, hecho que representa un paso adelante en la democratización del acceso a la cirugía robótica.

Así, a partir de ahora más personas podrán beneficiarse de esta tecnología, independientemente de la planificación de sus intervenciones, mientras que se garantiza que el robot pueda utilizarse en caso de reoperaciones.

Las intervenciones con asistencia robótica ofrecen ventajas importantes, como por ejemplo una precisión milimétrica en los procedimientos, una reducción del tiempo de recuperación y un menor riesgo de complicaciones postoperatorias.

Es el caso, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas que hay que realizar cuando hay perforaciones al estómago, hernias complicadas, obstrucciones intestinales, colecistitis o apendicitis.

"El robot permite que estos procedimientos sean realizados con máxima precisión y mínima invasión, algo que acontece clave para una mejor y más rápida recuperación de los pacientes", ha explicado el director de la Unidad de Cirugía de Urgencias y miembro del servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital, José María Balibrea.

El proyecto ha estado posible gracias al apoyo y el impulso de la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu, que ha dotado los nuevos equipos robóticos para la creación del Centro de Robótica Intervencionista de Hermanos Trias, convirtiendo el Hospital de Can Ruti en la referencia de la cirugía y la intervención robótica del Estado.

El programa contempla poder realizar diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas, como las mencionadas anteriormente, pero también otros más complejas que se puedan ir incorporando a corto y medio plazo. Una de las primeras personas operadas de urgencia con robot gracias a este programa ha sido una mujer de 81 años que sufrió una inflamación de la vesícula biliar.

A pesar de que el procedimiento contó con la dificultad añadida que la mujer presentara otras intervenciones quirúrgicas previas, recibió el alta sin incidencias y antes del previsto.

Para salir adelante un proyecto de estas características es básico disponer de una formación especializada de los equipos asistenciales. En este sentido, todo el personal de quirófano recibe una preparación técnica exhaustiva para utilizar los robots quirúrgicos con seguridad y eficiencia.