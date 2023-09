El Gobierno amenaza con requisar a Albiol los 2 millones de fondos para hacer viable la Zona de Bajas Emisiones en Badalona

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha acusado al PP de orquestar una “seña identitaria e ideológica en contra de la salud pública y la calidad del aire” ante los aplazamientos de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ayuntamientos donde gobiernan, como en el caso de Badalona.

En una entrevista de este martes en TV3, ha instado a los ‘populares’ a “clarificar” dónde están en esta cuestión que, en sus palabras, afecta tan de cerca a los vecinos y ha mencionado el caso de ciudades como Elche, Valladolid o Logroño.

El Ayuntamiento de Badalona aprobó este lunes aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de la ZBE, lo que Ribera ha valorado como “una ofensa, un ataque a la salud de los vecinos” por evitar una ley que, a su juicio, pretendía evitar hasta 200 muertes prematuras anuales en la ciudad.

Ha reprochado al alcalde, el ‘popular’ Xavier García Albiol, estar “escondiendo lo que de verdad no quiere hacer, que es apostar por el transporte público o la peatonalización” y ha avisado de que el Ministerio de Transportes le reclamará los casi dos millones de euros transferidos para hacer viable la ZBE en Badalona.

Asimismo, ha advertido de que en último término podrían “llegar a los tribunales contenciosos para reclamar al Ayuntamiento por el incumplimiento de la norma”.

“La dimensión política, ideologizada, negacionista de la realidad es importante. Buscaremos clarificar dónde se encuentra el PP en esta cuestión”, ha sostenido la ministra.

“El alcalde del PP, en contra de la ley y de la salud de los vecinos, celebra la semana de la movilidad europea reconociendo que no piensa hacer nada por el transporte público en su ciudad ni por la movilidad no motorizada. Del dinero recibido para la ZBE y transporte público, ni pío”, ha lanzado Ribera, en la red social X (antes Twitter), la misma en la que horas antes Albiol había comunicado la decisión del Pleno municipal de retrasar cuatro años la creación de restricciones al tráfico para no “castigar a los vecinos a cambiarse el coche en medio de un momento económico tan difícil”

La Generalitat, por su parte, ha activado un aviso preventivo para la contaminación por “niveles moderados” de partículas en la conurbación de Barcelona --que incluye Badalona--, debido a una intrusión de polvo africano, especifica un comunicado del Ayuntamiento de este lunes.

Ha explicado que el aviso implica “indicar en los paneles luminosos de los principales ejes viarios que el nivel de contaminación es elevado” e informar a la ciudadanía para que priorice el transporte público frente al privado, ante esta polvareda que afecta la zona norte este de península desde el sábado 16 de septiembre.

También ha pedido notificar a las actividades industriales y obras públicas y de generación eléctrica que activen los protocolos de trabajo previstos en estos casos y ha recomendado que los municipios “paren o reduzcan” las actividades con materiales pulverulentos.

Este lunes por la mañana los niveles “continuaban elevados” y la previsión a 24 horas indicaba que se podían mantener así.