El Govern acuerda un techo de gasto expansivo para los Presupuestos de 2025

El Govern ha acordado esta mañana en el Consell Executiu aumentar el techo de gasto en un 12,8% respecto a los presupuestos de 2023, las últimas cuentas de la Generalitat aprobadas por el Parlament. El ejecutivo de Pere Aragonès, que no consiguió los apoyos para unas nuevas cuentas en 2024, advirtió, tras el "no" de los comunes al proyecto presentado por el Govern en la Cámara catalana en el mes de mayo, que podrían ser los últimos Presupuestos expansivos de la Generalitat, algo que finalmente no sucederá pese al decrecimiento de los fondos europeos. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, explicó en rueda de prensa que el nuevo techo de gasto se situará en 37.783 millones de euros, añadiendo que el ejecutivo de Salvador Illa ya ha mantenido los primeros contactos con sus "socios preferentes", precisamente ERC y los comunes, para negociar unas cuentas que el Govern pretende llevar al Parlament con suficiente margen para que en cualquier caso puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.

"Son conversaciones iniciales y tendremos que esperar a las próximas semanas a ver como se desarrollan y cuales son las propuestas", ha dicho Paneque en rueda de prensa, sin descartar que puedan sumarse otros grupos a la negociación. "Estamos absolutamente convencidos de que los grupos y socios de investidura querrán desplegar las políticas que quisieron marcar en los acuerdos de investidura, y tendrán este componente de responsabilidad", ha explicado la también consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Respecto a la negociación sobre el modelo financiación singular para Cataluña, Paneque ha asegurado que no disponen de plazos temporales fijados en el calendario: "La prioridad del Govern son los Presupuestos". ERC ya ha amenazado con tumbar las cuentas si no se aborda la financiación con la misma urgencia.