El Govern se desmarca de la B-40: "Fue inaugurado por un ministro del Reino de España"

La consejera de Territorio, Ester Capella, se ha desmarcado de las responsabilidades de la cartera que ostenta en la Generalitat y de los acuerdos que asumió su ejecutivo en los Presupuestos de 2023. "Ni me toca, ni me pertoca", ha declarado en sede parlamentaria, en consonancia con la actitud reticente que ha mostrado siempre la consejera respecto a la construcción de esta infraestructura en las comarcas del Vallès. La prueba, según Capella, es que quien inauguró el tramo ya habilitado de la mencionada carretera fue "un Ministro del Reino de España", concretamente, el titular de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, y no ella misma, pese a que su Govern aprobara unas cuentas que incluían una partida destinada a este propósito.

La CUP, también contraria al desarrollo de esta infraestructura, ha lamentado el "negacionismo climático" que consideran que aplica la Generalitat "en la práctica". La diputada anticapitalista, Mar Ampurdanés, ha reprochado al Govern que opta por "más carreteras, más coches, más aviones y más cruceros" en su gestión, pese a que luego trate de desmarcarse. En el marco de los Presupuestos del presente curso, y probablemente en contra de su voluntad, el ejecutivo se verá forzado a aceptar partidas presupuestarias destinadas a la ampliación del Aeropuerto de El Prat y a la construcción de un macrocomplejo hotelero en la costa de Tarragona, poniendo de manifiesto la debilidad parlamentaria de ERC y la distancia entre las palabras y los hechos que gobierna al ejecutivo.