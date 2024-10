El Govern aumenta la previsión del PIB de Cataluña al 2,7% en 2024 y al 2,2% en 2025

La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha elevado la previsión del PIB de Catalunya al 2,7% en 2024 y al 2,2% en 2025, aumentando en seis décimas la estimación para este 2024 que el ejecutivo actualizó en abril. "Podemos decir que la economía catalana crece, que está viva, que es rica, que está en un buen momento", ha dicho la consejera durante su intervención en el IV Foro Empresarial Catalunya, impulsado por 'El Economista' en la sede de Foment del Treball. Según Romero, analizando estos datos, "la riqueza no se reparte bien" y hay que "mejorar en productividad", añadiendo que los fondos europeos Next Generation deben servir para impulsar un nuevo modelo económico basado en la innovación, y ha considerado que "tal vez no están teniendo el impacto" que la economía catalana necesita. "Si algunos datos no nos satisfacen, hay que pensar cómo podemos mejorarlos en un plazo de tiempo normal, de cinco o diez años, para que esto vaya cambiando", ha defendido. Las previsiones son tomadas con "mucha prudencia" por parte de la oposición: el líder del PP, Alejandro Fernández, apunta que "ha habido ejercicios en los que las previsiones del Govern han fallado", y desde el entorno de Junts aseguran que es un "error" analizar la economía exclusivamente con los datos macroeconómicos y no también con los "micro", que son "muy malos".

Romero, por otra parte, ha expresado la voluntad del Govern de impulsar medidas en energía, agua e infraestructuras: "No podemos dejar de hacer cosas. Este gobierno, si va a hacer una cosa en los próximos años, es decidir", y ha garantizado que la Generalitat hará la mejor ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ha reclamado que no sea un "aeropuerto de segundas", sino, "el mejor posible". "¿Por qué no vamos a hacer el mejor Aeropuerto, la mejor ampliación con la capacidad que tenemos en Cataluña?", ha dicho. En materia hídrica, finalmente, la consejera ha abogado de nuevo por generar más oferta de agua mediante inversiones en infraestructuras: "Necesitamos no mirar más al cielo, porque llueve en función de muchos factores"; y en relación con la industria Romero considera que "Cataluña está ralentizada", prometiendo una "apuesta fuerte" del ejecutivo en esta dirección, asegurando que es el tipo de sector que la Generalitat quiere potenciar y apelando también al sector privado.