Illa insta a Junts a "ayudar que prospere" la nueva financiación catalana

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió anoche a Junts su "colaboración" para "ayudar a prosperar" el nuevo modelo de financiación de Cataluña pactado entre PSC y ERC. El líder socialista cree que "todos los partidos que dicen defender los intereses de Cataluña" deben poner de su parte para reformar la LOFCA, según explicó en su primera entrevista institucional en TV3, y manifestó su deseo de que "el conjunto del bloque de investidura de Pedro Sánchez" trabaje en la misma dirección "aunque desde distintas posiciones". El presidente de la Generalitat dijo no estar sorprendido por "el ruido" que ha generado el acuerdo de financiación, y aseguró que su Govern "no contribuirá" en ningún debate que no sea "sereno, sensato, reposado y racional" en esta materia. Illa aseguró, en cualquier caso, que el acuerdo con ERC se cumplirá y que se puede lograr una financiación justa para Cataluña "sin renunciar a un principio de solidaridad con el resto de España", lo que pasa por "que la Agència Tributària de Catalunya recaude y gestione todos los impuestos de Cataluña y que se respete el principio de ordinalidad". "El horizonte es un modelo federal, como el que hay en Alemania", concluyó el presidente catalán, "no perjudica a nadie, sino que favorece".

Respecto a la ley de amnistía, Illa dijo que el texto es "claro y explícito" y pidió a los jueces "respeto" para la voluntad popular surgida del Congreso de los Diputados, deseando asimismo la aplicación de esta al expresidente de la Generalitat y líder de la oposición, Carles Puigdemont, todavía fugado. El presidente de la Generalitat, no obstante, reiteró su apoyo a los Mossos d'Esquadra, a quienes fue a visitar en la primera "salida institucional" tras su nombramiento; y también admitió la "importancia" de ayudar tanto a los policías como a los profesionales de los ámbitos de Salud y Educación, entre otros, con los mejores recursos. En relación con las infraestructuras, Illa explicó que se van a acelerar los estudios para la "mejora" del aeropuerto de Barcelona-El Prat, "respetando el medio ambiente"; defendió el traspaso de Rodalies y también aclaró que "el Govern no ha dado ningún carpetazo al Hard Rock", sino que "ha eliminado un beneficio fiscal que se le otorgó al proyecto". Finalmente, Illa recordó que "esta será la legislatura de la vivienda", "uno de los ejes" del ejecutivo; remarcó que "no tendría ningún inconveniente" en que Cataluña regulara sus propios flujos migratorios como reclama Junts y aseguró que ha recuperado la bandera de España en el Palau de la Generalitat "en señal de normalidad".