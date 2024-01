El independentismo radical señala a un bar de Terrassa por atender a los clientes en castellano

“Hoy he ido a comer a este restaurante “El Misterio” y me han dicho “repitelo en castellano que no domino al catalán” toda la carta en castellano y no se han dirigido a nosotros ni un segundo en catalán cuando nosotros les hemos hablado todo el rato en catalán, vergüenza“, ha denunciado un radical separatista en su red social X.

Recientemente, se dio a conocer que un estudio de Plataforma per la Llengua y el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) constata que "1 de cada 2 conversaciones entre niños en 'esplais' de Cataluña son en catalán, lo que representa el 54% de las conversaciones.

Es una de las principales conclusiones de este estudio, que apunta que el resto de conversaciones, sin intervención de monitores, se produce en castellano, y "una parte muy residual" en otras lenguas, informa la entidad en un comunicado.

Para el estudio se han efectuado observaciones a 22 'caus' y 'esplais', se han recogido 3.954 conversaciones en las que ha intervenido 1.413 participantes y se han hecho 138 registros de voz para el análisis cualitativo.