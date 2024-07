Independentistas radicales quieren "limpiar de españoles" las playas de Cataluña

Un mensaje apareció en la red social X, antes Twitter: “Disfruta de una playa limpia de españoles y desechos”. Una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales, con todo tipo de comentarios.

La imagen inicial y oficial ha sido tuneada por unos radicales, obviamente, ya que el cartel decía inicialmente “Disfruta de una playa limpia”, una llamada al civismo, pero fue modificada al antoja de independentistas radicales.

Otra polémica reciente llegó cuando se comprobó que algunos en Cataluña no les perdonan a Estopa que sean castellanohablantes y que en más de una ocasión hayan dejado claro que no están a favor de la independencia.En las redes sociales apareció un mensaje que reza: “Para mi Estopa no es orgullo de barrio, es la prueba fehaciente del fracaso de la inmersión lingüística. Que dos personas escolarizadas en Cataluña, y se supone con estudios básicos y de bachillerato, sean incapaces de expresarse correctamente en catalán”, afirma un usuario de X, informa El Catalán.