Independentistas radicales señalan una heladería de Barcelona por utilizar el castellano

Independentistas catalanes radicales han señalado en esta ocasión a una heladería de Barcelona. Un usuario de X ha denunciado que el propietario impide a los trabajadores hablar entre ellos en catalán. La intención de estos tuits siempre es la misma: llamar a boicotear dicho comercio.

“Que no le engañen los rótulos. El propietario prohíbe a los trabajadores catalanohablantes que hablen en catalán entre ellos (es argentino y lo encuentra una falta de respeto). Cuando nos despertamos, el franquismo de la hostia todavía estaba ahí. Y nos quedamos helados”, asegura el usuario de X.

Hubo otro caso muy similar recientemente: "Hoy he ido a comer a este restaurante “El Misterio” y me han dicho “repitelo en castellano que no domino al catalán” toda la carta en castellano y no se han dirigido a nosotros ni un segundo en catalán cuando nosotros les hemos hablado todo el rato en catalán, vergüenza“, ha denunciado unradical separatista en su red social X.