Junts quiere forzar la comparecencia de Illa este miércoles en el pleno por el "caos" en Rodalies

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha explicado que en el pleno de esta semana, que empieza este miércoles, pedirán alterar el orden del día para forzar la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por el "caos" en Rodalies.

"Es inadmisible que Illa siga escondido y no dé la cara. Está desaparecido como si la responsabilidad de que los trenes no funcionen en Catalunya no sea cosa suya", ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras constatar que tienen el número suficiente de diputados para pedir la alteración del orden del día, Sales ha explicado que, en el caso de que se apruebe, se votaría después si se incorpora la comparecencia, que Illa podría sustanciar en un plazo improrrogable de un mes a partir de la adopción del acuerdo.

Ante la situación "insostenible" del servicio de Rodalies, Sales ha asegurado que esperaban que el presidente de la Generalitat compareciera a petición propia y diera la cara, en sus palabras.

"Los catalanes no podemos esperar más. Necesitamos explicaciones de un presidente que está en silencio, y hace estos silencios para no plantarse ante el Gobierno", ha zanjado.