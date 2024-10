El lema de la extrema izquierda "antifascista" para la manifestación en Ripoll contra Aliança Catalana: "Quemadlos a todos"

La extrema izquierda convocó para mañana en Ripoll, frente al Ayuntamiento, una manifestación cuyo lema es "Defendamos la mecha, quemadlos a todos", acompañado de una imagen de la alcaldesa del municipio, diputada en el Parlament y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

El origen de la protesta está en el impago de las facturas del casal La Metxa en Ripoll. La entidad, de extrema izquierda acumuló según el Consistorio deudas y faltas administrativas. No habían pagado la licencia y acumulaban diversas faltas administrativas.Desde el momento de esta amenaza de cierre se acumularon los insultos e incitaciones ala violencia contra Orriols, y la consecuencia es la protesta convocada para el domingo a las 11.30. El sindicato anarquista CGT emitió un comunicado instando a levantar barricadas contra el fascismo.

Y ahora la situación se ha acabado de complicar con la aparición del SEPC, que son los que han convocado este domingo una manifestación en Ripoll. En el anuncio de la manifestación, hablan de “fascistas, os quemaremos a todos”:

La Metxa también ha publicado en las redes sociales un vídeo del grupo musical Som Fetus, que explican que “el vino hace la sangre y el agua barro, al fascismo se le combate o va avanzando”:

La contramanifestación que se había convocado finalmente no tendrá lugar, por lo que no se prevén grandes incidentes. No obstante, han sido numerosos los episodios violentos en Cataluña protagonizados por jóvenes de la extrama izquierda independentista, ligada a la CUP.