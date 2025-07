Marta Díaz se sincera después de sufrir un robo en Barcelona: “Nunca me había pasado esto…”

Marta Díaz ha compartido con sus seguidores una experiencia que, como ella misma reconoce, “nunca me había pasado esto”. La influencer, conocida por su contenido de moda y estilo de vida, ha vivido un susto mayúsculo en la estación de tren de Barcelona, cuando un individuo intentó robarle la maleta minutos antes de que su AVE partiera hacia Madrid. Su testimonio, compartido en redes sociales, se ha viralizado en pocas horas, alertando a miles de personas.

Todo comenzó de forma rutinaria. Marta, que había pasado unos días en la ciudad condal, se encontraba ya acomodada en su asiento dentro del tren. Tras colocar su maleta de mano en el compartimento superior y ponerse los auriculares, revisaba el móvil a la espera de la salida del tren. Fue entonces cuando notó algo extraño. “Un chico me miraba de una manera rara, muy diferente a cuando os cruzáis conmigo y me saludáis. No me transmitía buen rollo”, comentó.

Aunque en un primer momento no le dio demasiada importancia, pocos segundos después se percató de que su maleta ya no estaba en su sitio. “Me puse en pie y comencé a buscarla. Repetía en voz alta ‘no está, no está’. En ese momento empecé a entrar en pánico”, explicó. Fue entonces cuando un chico decidió ayudarla.

Un joven, vestido de negro y con gorra, se acercó a Marta para decirle que había visto al sospechoso llevándose la maleta. “Desde aquí quiero volver a agradecerle su ayuda, porque sin él no la habría recuperado. Me dijo que el chico que iba de azul se la acababa de llevar”.

La reacción de Marta fue inmediata. A pesar del tumulto en el vagón y de que sólo quedaban minutos para que el tren partiera, salió corriendo hacia el exterior. “Me lancé a buscarlo, estaba todo lleno de gente, pero logré salir del vagón. Lo vi al fondo caminando tranquilamente como si nada, con mi maleta en la mano”.

Movida por la adrenalina, la influencer no dudó en correr tras el ladrón. “Me di cuenta de que tenía la rodilla mejor de lo que pensaba. Corrí como nunca, me pegó un sprint que no os imagináis. Tenía miedo, me daba mucho miedo y estaba agobiada, porque digo: a ver si me va a hacer algo”. Al alcanzarlo, Marta le arrancó la maleta de las manos sin que él ofreciera resistencia. “No dijo ni una palabra. Se hizo el loco, como si no supiera nada. Yo estaba en shock”.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y Marta pudo regresar al tren con su equipaje intacto. Tras vivir este mal trago, la influencer quiso lanzar un mensaje de advertencia a sus seguidores: “Id con muchísimo cuidado. No sólo en Barcelona, en cualquier sitio: estaciones, aeropuertos… Porque de verdad que es un segundo. Te despistas y te han quitado todo”.

Según relató, dos trabajadoras del AVE se acercaron más tarde para tranquilizarla y confirmaron que este tipo de robos se están volviendo cada vez más frecuentes, sobre todo durante las paradas, cuando suben y bajan pasajeros. “Fueron encantadoras y también les estoy muy agradecida”, dijo.

Marta aprovechó además para hacer un llamamiento público al chico que le ayudó, acompañado de su pareja: “Si me estás viendo, por favor escríbeme. Me gustaría agradecerte mejor la ayuda que me diste. Tuviste un gesto enorme”.

El incidente no deja de ser un susto, pero también una llamada de atención. “Id atentos, de verdad. Me puede pasar a mí, pero por desgracia le puede pasar a cualquiera”, concluyó.