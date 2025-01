Más de la mitad de los catalanes venderán en Wallapop los regalos de Navidad que no les guste

No siempre se acierta en los regalo navideños. En ocasiones nos tenemos que quedar con algo que no nos gusta, por lo que la solución final es deshacerse de él a través de alguno de los portales que se pueden encontrar dedicados a la compra-venta de todo tipo de productos, como es el caso de Wallapop. Precisamente esta firma acaba de publicar una encuesta en la que se asegura que las navidades pasadas, el 73% de los catalanes recibió al menos un regalo que no le gustó y que consideró devolver o cambiar. Por esa razón está previsto que en este año, el 55% de los catalanes venderá en Wallapop los regalos que no les gusten para darles una segunda vida.

Fue el 28 de diciembre el día posterior a Navidad en el que más anuncios se publicaron en Wallapop, convirtiéndose de esta manera en la fecha oficial de reventa de regalos de Navidad no deseados, que Wallapop ha bautizado como “Re- Selling Day”. Solo en España, entre los productos más vendidos ese día, encontramos vestidos, libros y bolsos. Y así ocurre también en Cataluña, donde se espera que los artículos más ofertados este año, según la encuesta, sean la decoración del hogar (31%), así como la moda y los regalos de entretenimiento (26%).

El citado estudio subraya que los catalanes, por lo general, son muy conscientes de que pocas veces aciertan con el regalo perfecto para sus seres queridos. En ese sentido, casi el 67% creen que, en alguna ocasión, han hecho un regalo que no ha gustado a la persona que lo ha recibido. Esto puede ser debido a que 7 de cada 10 catalanes no preguntan directamente qué quieren para Navidad, sino que el 87% intenta recordar algún artículo que les hiciera ilusión recibir a la persona que van a regalar.

Cada vez más catalanes buscan dar una segunda vida a aquellos regalos que no les han gustado. Las motivaciones varían: por ejemplo, el 47% de los catalanes lo hace para evitar que esos regalos ocupen espacio en sus hogares y el 44% creen que es una oportunidad para convertir un regalo no deseado en el detalle perfecto para alguien más. Aun así, el factor económico sigue estando presente, un 7% de los catalanes encuentra en esta práctica una oportunidad de obtener un dinero extra, lo que contribuye así a una economía circular y sostenible durante la temporada festiva.