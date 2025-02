Los Mossos controlarán puertos y aeropuertos a partir de septiembre

Los Mossos d'Esquadra asumirán la gestión de los puertos y aeropuertos de Cataluña a partir de septiembre, según ha confirmado la consellera de Interior, Núria Parlon. La responsable de seguridad ha explicado que este retraso se debe a la necesidad de preparar la estructura policial y garantizar que el despliegue se realice con los recursos adecuados. "Necesitamos un poco de tiempo para organizar el cuerpo", ha asegurado en una entrevista en La 2.

La consellera ha defendido la asunción de nuevas competencias como un avance positivo para Cataluña, pero ha advertido que sin un refuerzo en la plantilla de los Mossos, el desempeño de sus funciones podría verse comprometido. En este sentido, ha pedido a Junts que no solo reclame más competencias, sino que también se sume a la exigencia de aumentar el número de agentes hasta los 25.000.

Un control fronterizo compartido

En relación con la gestión de las fronteras, Parlon ha explicado que el control será compartido con el Estado y que la Generalitat no tendrá un dominio exclusivo. "Las negociaciones siempre son así, hay que llegar a un punto de consenso", ha declarado al ser preguntada sobre si Junts aceptará este modelo de gestión.

La consellera ha subrayado que en la actualidad los Mossos "no tienen capacidad para asumir más competencias" sin que haya un incremento en su plantilla. Por ello, ha insistido en la necesidad de que la incorporación de nuevas responsabilidades vaya acompañada de un aumento de efectivos, evitando así sobrecargar el cuerpo policial y garantizar la seguridad ciudadana.

Por otro lado, Parlon ha asegurado que el Govern no ha valorado la posibilidad de asignar escolta al expresidente Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde 2017. "No lo tenemos sobre la mesa ni lo contemplamos en estos momentos", ha afirmado. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de evaluar esta medida en el futuro si fuera necesario.