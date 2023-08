Notas de lectura

1. "Quizá solo leamos para regresar a la edad en la que aún éramos capaces de llorar con un libro en las manos; aquella época, entre la infancia y la adolescencia, que constituye el dulce prólogo de nuestra vida" (M. Cartarescu, Solenoide)

2. "El aburrimiento, araña silenciosa, tejía su tela en la sombra de todos los rincones de su corazón" (G. Flaubert, Madame Bovary)

3. "...aquel héroe de no sé dónde, que tomó a hombros un camino y lo posó entre su ciudad y un árbol y dejó sin camino a otra ciudad, que se perdió y quedó para siempre fuera de la memoria de los hombres. Y estos, en algunas partes, en Asia Central, saludan y rezan a los caminos para que no se vayan, y estén quedos por los siglos" (A. Cunqueiro, Los otros caminos)

4. "Es el dolor la fuente de que la vida brota" (M. de Unamuno, Por dentro)

5. "...el cuello, por donde se recibe el alimento y se despide la palabra" (Fray Luis de León, Cantar de los Cantares)

6. "De la vida me acuerdo, pero dónde está" (J. Gil de Biedma, Poemas póstumos)

7. "Tuvo, pues, que abandonar el trabajo y dedicarse en cuerpo y alma al triste oficio de cuidar de su salud" (Henry James, Retrato de una dama)

8. "Se fue, pero qué forma de quedarse" (Miguel d'Ors, Permanencia, en Átomos y galaxias)

9. "Me pregunto de qué color es la lluvia. No he encontrado ni en la Biblia ni en la literatura griega ningún adjetivo. Los autores se abstuvieron" (J. Pla, Obras Completas, XXVII)

10. "Comprender la felicidad que supone saber que el suelo que nos sostiene no puede ser mayor que los dos pies que lo cubren" (F. Kafka, Aforismos de Zürau)

11. "De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación" (J. L. Borges, El libro, en Borges oral)

12. "Los días se diferencian, pero la noche tiene un único nombre" (Elias Canetti, Apuntes I)

13. "Un hombre andando por el monte es más insignificante que una hormiga recorriendo la cara de un pastor dormido" (Manuel Llano, Retablo infantil)

14. "Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí" (I. Kant, Crítica de la razón práctica).

Y esta frase atribuida a Santa Teresa de Jesús: "No me vendo: es el único lujo de los pobres".