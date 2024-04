La número 2 de Puigdemont, Anna Navarro: "Me cuesta hablar en catalán"

Anna Navarro lo dijo en una entrevista que subió a youtube la Fundación FIDEM tres semanas antes de que Carles Puigdemont anunciara que la directiva empresaria ocuparía el segundo puesto de la candidatura que él encabezará en las próximas elecciones al Parlament de Cataluña. Cuando la periodista que le realiza la entrevista le pide que explique dónde trabaja y qué hace, Navarro responde: “Se llama Procore Technologies y es la plataforma digital que… mmmmmhhh…. “ y se queda varada. “Vuélveme a preguntar, volvemos a empezar”, pide.

El vídeo no está editado y, por tanto, se ve y se escucha la conversación con la periodista. "En catalán, ¿cómo se llama manage?", le pide. Y añade: "Me pasa que en catalán no me sé explicar demasiado bien".

“Tú tranquila. Como te salga”, le anima la periodista y le propone que utilice la palabra 'gestión' como traducción de 'manage' al catalán. Navarro ha hecho bandera en su presentación como candidata de Puigdemont y Junts de haber llevado el catalán a Silicon Valley a lo largo de su trayectoria profesional.