Otros tres imputados del "caso Tsunami" huyen a Suiza para evitar la acción de la Justicia

Jesús Rodríguez, periodista de "La Directa", y el escritor y empresario Josep Campmajó también han decidido instalarse en Suiza tras ser vinculados al Tsunami Democràtic por el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El propio Rodríguez lo ha explicado en una entrevista de "La Directa", mientras que Campmajó lo ha dicho en una entrevista de TV3. Ayer también se conocía que el dirigente de Òmnium Oleguer Serra hace casi seis meses que fijó su residencia en el mismo país.

Rodríguez ha dicho que tomó la decisión porque "la cúpula del poder judicial español hace de partido político y pretende instrumentalizar un procedimiento penal para boicotear la tramitación de la Ley de Amnistía". Ha dicho que se le acusa de tener información previa de las manifestaciones de otoño de 2019: "Es decir, por hacer el trabajo que se le presupone a un periodista". "Mi imputación es una actuación preventiva contra el periodismo. Cuidado con lo que publicas y con quién hablas. Estamos vigilando los mensajes con tus fuentes y los reinterpretaremos como nos apetezca", ha añadido.

En cuanto a Campmajó, ha asegurado que ha tomado esta decisión ante el seguimiento policial y por el miedo a una posible detención y entrada en prisión. "Veía a la policía vigilándome por la calle. La veía la encargada de la cafetería a la que iba cada mañana, que me decía 'Ya los tienes allí'. Les veías, les reconocías y solo les faltaba saludar", ha explicado. Y niega un papel de liderazgo en Tsunami: "Cuando dicen que al frente de Tsunami estaba fulanito, no tienen ni idea de qué va, y en parte lo entiendo, porque en España no se puede entender nada sin que haya alguien que les mande".

Rodríguez, Campmajó y Serra están acusados de presunto terrorismo en la causa de Tsunami junto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado de ERC Ruben Wagensberg; el empresario Oriol Soler, y el jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay. También lo están el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el banquero italiano Nicola Flavio Giulio Foglia; el considerado tesorero de 'Tsunami', Jaume Cabani, y la militante de ERC Marta Molina.