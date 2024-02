La palabra que un catalán utiliza cuando se enfada: los españoles no la entienden

El español, o castellano, es la lengua oficial de España. Lógicamente, es la más utilizada en todo el país, siendo la lengua materna de la mayoría de la población española. No obstante, en nuestra nación destaca su diversidad lingüística y se hablan varias lenguas gracias a la presencia de distintas comunidades autónomas con sus propias lenguas cooficiales o dialectos. Euskera, gallego... Y el catalán. Así, las personas catalanas utilizan palabras que el resto de los españoles pueden no entenderla, como su "palabra favorita" cuando se enfadan.

El catalán es una lengua con una larga historia y una rica tradición literaria y cultural, al ser descendiente del latín. tiene sus raíces en el latín vulgar hablado por los romanos que colonizaron la región en la antigüedad. Durante la Edad Media fue variando y evolucionando, aunque sufre un declive con la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Consigue resurgir en los siglos XIX y XX y en la actualidad es utilizada por millones de personas en su vida diaria.

Esta lengua es cooficial en Cataluña, las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, junto al castellano. Partes de Aragón y Murcia también hablan este idioma, así como el Principado de Andorra, donde es lengua oficial junto al francés.

El insulto más utilizado por los catalanes: esta es la palabra del catalán que utilizan cuando se enfadan

Así, al igual que cualquier otro idioma, el catalán tiene expresiones más frecuentes y coloquiales que los catalanes utilizan en su día a día. Aunque en función del lugar donde se habla (Barcelona, Tarragona, Gerona o Lérida, así como otras provincias que hablan catalán), las expresiones pueden variar. Pero si tienen algo en común, es cuando se trata de insultar a otra persona.

Se trata de la palabra cagondeu, una contracción popular de Em cago en Déu. Los españoles, al no hablar catalán, pueden no entender el significado, aunque traducida al español significaría "Me cago en D..".

No obstante, aunque hay muchas personas que hablan tanto castellano como catalán, no resulta extraño que ambas lenguas se vean influenciadas la una por la otra, pudiendo de esta forma hablar de catalanismos y castellanismos.

Por otro lado, existen varios insultos utilizados en la lengua catalana. Estos son los más utilizados: Aixafaguitarres (podría significar "cortarollos"), Pelacanyes (algo así como "un don nadie") o Carallot ("cabeza de chorlito").