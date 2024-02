Polémica y expulsión por el catalán: "No te hablaré en castellano, no estoy obligado a hablar en castellano"

Un incidente en el fútbol español ha vuelto a poner de actualidad el bilinguismo. Ha sucedido en Mallorca. La Unió Esportiva Petra asegura que Miquel Santandreu, uno de sus entrenadores en un partido de alevines fue expulsadp por la colegiada por hablar en catalán y no castellano. "Desde la UE PETRA queremos manifestar nuestro rechazo y nuestra indignación por los hechos que sucedieron el pasado sábado 10 de febrero en el partido que enfrentaba a nuestro Alevi B contra el CLUB CARDASSAR ATLETICO. En el acta del partido el arbitra indica literalmente lo siguiente: " En el descanso, el entrenador titular... tras percibir mi comunicación en castellano y ser amonestado por dirigirse a mí con tales palabras: "esto es de vergüenza", pasa a dirigirse a mi en catalan. Al rogarle que se dirija a mi en castellano, perpetua su dialecto, llegando a comprender ciertas faltes de respeto, sin conseguir que cese, decido expulsarlo"", empezaba el comunicado del club.

Y sigue: "Durante el transcurso del partido, nuestro entrenador fue. amonestado con tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral. Al descanso acabó siendo expulsado, según el acta del partido, "por desobedecer indicaciones mias". En el descanso efectivamente se produce una conversación entre nuestro entrenador y la arbitra del partido donde esta le dice en varias ocasiones: "en castellano" sin en ninguna pedirle que cambies la lengua en la que estaba hablando de forma educada", continúa el club en su manera de relatar el ehcho. "Además, en un momento de la conversación se dirige a nuestro entrenador con las siguientes palabras: "Estamos en Mallorca. Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano"", asegura el comunicado que dijo la colegiada del encuentro. "Sin entrar a valorar si las protestas de nuestro entrenador merecían recibir una amonestación, desde la UE PETRA entendemos que resulta intolerable que una decisión de una arbitra de fútbol en una competición deportiva se pueda ver influenciada, a juzgar por la redacción del acta del partido, por el hecho de que un entrenador, en este caso, utilice su lengua materna allá donde ésta es oficial desde hace siglos. durante la conversación".

El entrenador: "Con mi pareja hablo castellano"

El entrenador lo ha vuelto a explicar en el Diario de Mallorca: "Pasó junto a nosotros la árbitra y le pedí explicaciones sobre la tarjeta que me había mostrado. Me dirigí a ella en catalán, pero no para faltarle el respeto. Me contestó que estábamos en España y que Mallorca formaba parte de España, por lo que me exigió que le hablara en castellano. Me dijo que le estaba faltando al respeto por hablarle en catalán”. Él se negó: "No te hablaré en castellano, no estoy obligado a hablar en castellano, tengo todo el derecho a utilizar el catalán”..

Dice que le faltó al respeto: "Es la primera vez que coincidía con ella en un encuentro. No la conocía de nada y desconozco el tiempo que lleva en Mallorca, ni tampoco si conoce o entiende nuestra lengua. Si me hubiera hablado de otra forma y me hubiera dicho con educación que me dirigiera a ella en castellano porque no me estaba entendiendo, no habría tenido ningún problema en hablarle en la otra lengua. Pero fue ella quién me faltó el respeto al exigirme que hablara en otro idioma distinto al que estaba utilizando en aquel momento”.

Sin embargo dice que no tiene problemas en hablar en castellano. "“Mi pareja se expresa en castellano y estuve viviendo siete años en la Península”

El asunto se ha politizado y La Obra Cultural Balear (OCB) ha sacado en sus redes sociales «tarjeta roja a la discriminación lingüística»y exigía "unainvestigación por un posible caso de discriminación lingüística».